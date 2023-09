Estratto dell’articolo di Mario Gerevini e Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

Si delinea in modo sempre più nitido l’assetto del gruppo Berlusconi uscito dagli accordi dell’11 settembre firmati ad Arcore dai 5 fratelli. Da una parte la suddivisione delle quote nelle holding al vertice di Fininvest, cioè quelle che raccoglievano il 61% in mano a Silvio Berlusconi; dall’altra i patti di governance tra i figli del Cavaliere, compreso quello tra Marina e Pier Silvio che di fatto blinda il controllo.

Nel nuovo organigramma, secondo la ricostruzione […], Marina e Pier Silvio attraverso le loro società personali (H4 e H5) e la maggioranza (29%+29%) delle holding ex Silvio (H1, H2, H3, H8) avranno di fatto il controllo su oltre il 76% dei voti in assemblea Fininvest dove, per altro, è sufficiente la maggioranza semplice.

Il patto tra loro è stato stipulato subito prima dell’accettazione dell’eredità ed è entrato in vigore contestualmente all’accettazione. A breve sarà reso noto pubblicamente come prevedono le norme di mercato (Fininvest controlla tre società quotate) .

È un accordo – anticipato dal Sole 24 Ore – a tempo indeterminato che impone ai due fratelli la condivisione delle decisioni con l’obbligo di consultarsi per esprimere un voto unitario. Dunque hanno il vincolo di votare congiuntamente nelle assemblee delle società in cui sono in comunione con gli altri tre fratelli (H1, H2, H3, H8) ma anche nell’assemblea di Fininvest a cui partecipano direttamente con le loro holding personali.

In sostanza eserciteranno il diritto di voto in base a quanto concorderanno di volta in volta. In vista di ogni assemblea si impegnano a incontrarsi con almeno cinque giorni di anticipo, per consultarsi sugli argomenti da deliberare. Se l’accordo non venisse raggiunto, il patto si scioglierebbe. E a quel punto le decisioni verrebbero prese a maggioranza “libera”. Intanto si apprende che le assemblee per la revisione degli statuti si terranno entro il 30 novembre.

I cinque fratelli hanno firmato l’accettazione dell’eredità nella casa di famiglia, Villa San Martino ad Arcore. Si sono riuniti in salotto, attorno al tavolo che li ha visti fin da bambini prendere parte alle riunioni familiari, ai pranzi e alle cene. C’era una sedia vuota - racconta una fonte- quella dove era solito mettersi Silvio Berlusconi e all’attaccapanni ancora appesa la sua giacca. […]

