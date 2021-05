DATEMI UN CARTELLO - L'EREDITÀ DI MUSTIER E DELLA SUA LEGALE (E COMPAGNA) CLAUDIA PARZANI: L’ANTITRUST UE HA INFLITTO UNA MULTA DI 69,5 MILIONI DI EURO A UNICREDIT PER AVER FATTO CARTELLO NEL TRADING DEL MERCATO DEI TITOLI DI STATO EUROPEI, INSIEME AD ALTRE SEI BANCHE DI INVESTIMENTO – LA COMMISSARIA VESTAGER: “È INACCETTABILE CHE NEL BEL MEZZO DELLA CRISI FINANZIARIA, QUESTE BANCHE FOSSERO COLLUSE A SPESE DEGLI STATI MEMBRI” - LA REPLICA DELL’ISTITUTO: “PRENDIAMO ATTO, MA CONTESTIAMO CON FORZA LA DECISIONE, CHE NON DIMOSTRA ALCUN COMPORTAMENTO SCORRETTO”

MULTA UE DA 69,5 MLN A UNICREDIT PER CARTELLO TRADING EGB ++

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - L`Antitrust Ue ha inflitto una multa di circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre sei banche d`investimento: Bank of America, Natixis, Nomura, Rbs, Ubs e WestLB. Le sanzioni comminate ammontano in tutto a 371 milioni e sono indirizzate a Unicredit, Ubs e Nomura.

"È inaccettabile che nel bel mezzo della crisi finanziaria, quando molti istituti finanziari hanno dovuto essere salvati con finanziamenti pubblici, queste banche fossero colluse a spese degli Stati membri", ha detto la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.Tra le sette banche d'investimento coinvolte nel cartello, Ubs è stata sanzionata per circa 172,4 milioni di euro, Nomura per 129,5 milioni e Unicredit per 69,5 milioni. Al contrario, NatWest non è stata multata in quanto ha rivelato la condotta illecita alla Commissione Ue e nessuna sanzione è stata inflitta a Bank of America e Natixis perché la loro violazione non rientra nel periodo di prescrizione per l'imposizione delle ammende.

Portigon, il successore legale ed economico di WestLB, ha ricevuto invece una multa pari a zero in quanto non ha generato alcun fatturato netto nell'ultimo esercizio che è servito da limite all'ammenda. (SEGUE)Bruxelles spiega come i trader, che "erano in contatto regolare tra loro" principalmente in chat room multilaterali sui terminali Bloomberg, si scambiassero informazioni commercialmente sensibili, informandosi sui prezzi e volumi offerti nella fase che precede le aste e sui prezzi mostrati ai propri clienti o al mercato in generale. Inoltre, i trader si aggiornavano a vicenda sulle loro strategie di offerta in vista delle aste degli Stati della zona euro per l'emissione di obbligazioni denominate in euro sul mercato primario e sui parametri di negoziazione sul mercato secondario. (ANSA).

UNICREDIT CONTESTA MULTA UE, FARÀ APPELLO ++

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - UniCredit nel prendere "atto della decisione odierna della Commissione Europea" che l'ha multata per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei "contesta" in una nota "con forza la decisione" e sostiene che "la stessa non dimostri alcun comportamento scorretto da parte di UniCredit. La banca "proporrà appello presso le corti europee".

