6 ott 2024 15:15

IL DECLINO TEDESCO È SOLO COMINCIATO – BERLINO TAGLIA LE PREVISIONI DI CRESCITA PER IL 2024: LA GERMANIA SARÀ IN RECESSIONE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – L’ECONOMIA DELL’ORMAI EX LOCOMOTIVA D’EUROPA QUEST’ANNO SI CONTRARRÀ DELLO 0,2% E DOVREBBE RIPRENDERE SLANCIO SOLO NEL 2025 – SONO CRAUTI AMARI ANCHE PER L’ITALIA, CHE DIPENDE MOLTO DAL “TRAINO” DELL’INDUSTRIA TEUTONICA…