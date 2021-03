30 mar 2021 19:14

DETRAZIONI BUTTATE NEL CASH! - ARRIVA UNA DOCCIONA FREDDA PER MILIONI DI CONTRIBUENTI: POCHISSIMI SI SONO RICORDATI CHE, GRAZIE A UNA NORMA VOLUTA DA CONTE E GUALTIERI, DAL PRIMO GENNAIO 2020 PER OTTENERE LA POSSIBILE DETRAZIONE DI ALCUNE SPESE, SI DOVEVA PAGARE CON MONETA ELETTRONICA - QUELLE IN CONTANTI SONO RIMASTE VALIDE SOLO PER LA DETRAZIONE SANITARIA, A PATTO DI PAGARE…