Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per “la Repubblica”

anupreeta das bill gates and his quest to shape our world

“Miliardario”, “Nerd”, “Salvatore”, “Re”. Sono i modi in cui la giornalista Anupreeta Das, finance editor del New York Times , definisce Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, sulla copertina di una biografia non autorizzata che racconta il “tentativo di plasmare il mondo” del magnate e filantropo americano. Ma Gates, stando a un estratto del libro in uscita il prossimo 13 agosto in America, si è comportato anche «come un bambino in un negozio di caramelle».

Una similitudine usata dalla reporter del Nyt per evocare le attenzioni inopportune del miliardario nei confronti delle giovani stagiste di Microsoft. Non era insolito per Gates «flirtare con le donne e invitarle a cena mentre era ancora presidente della società». Per questo motivo alle giovani collaboratrici di Microsoft sarebbe stato vietato di restare da sole con lui.

Le rivelazioni […] confermerebbero il lato oscuro di un imprenditore che ha tradito diverse volte l’ex moglie Melinda Ann French Gates, da cui ha divorziato a maggio 2021 dopo 27 anni di matrimonio. Proprio Melinda - sostiene Das nel suo libro - ordinava alle collaboratrici domestiche della coppia di non dare il numero di telefono del marito alle donne che telefonavano a casa. E selezionava personalmente le sue guardie del corpo, poiché temeva che potessero coprire le sue scappatelle.

paula hurd bill gates

Sebbene «credesse sinceramente nella sacralità del matrimonio», Bill Gates pensava che «l’amore e la vita coniugale potessero spesso significare due cose diverse», racconta Das nel suo ritratto del magnate.

Proprio nel 2021, […] Melinda Gates aveva saputo da suo marito di essere stata tradita con una donna che lavorava in Microsoft. Una storia che Gates aveva avuto vent’anni prima, e che si era conclusa “in modo amichevole”. Prima dei gossip sul loro rapporto in crisi, la coppia era nota per aver lanciato - nel 2000 - la Bill & Melinda Gates Foundation, una delle organizzazioni benefiche più importanti e influenti del mondo. […]

