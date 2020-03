6 mar 2020 08:40

UN DIMON CHE NON MOLLA - IL CAPO DI JPMORGAN OPERATO D'URGENZA AL CUORE: IERI MATTINA MENTRE SI PREPARAVA PER IL LAVORO HA ACCUSATO UN DOLORE AL PETTO, MA NON SI TRATTAVA DI INFARTO, BENSÌ DI ''DISSECAZIONE AORTICA'' (ECCO COS'È), CONDIZIONE FATALE A MENO DI NON ESSERE PRESA IN TEMPO - DIMON AVEVA APPENA SUPERATO UN CANCRO ALLA GOLA, E NEI GIORNI SCORSI PARLAVA DELLA SUA VITA POST- TUMORE: ''NON MI METTO PIÙ LIMITI'' (VIDEO)