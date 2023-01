DIRITTI E ROVESCI - SECONDO “AVVENIRE” LO STRADOMINIO DEL NAPOLI E LA PENALIZZAZIONE ALLA JUVENTUS SONO UN MALE PER LA SERIE A “CHE SI È SVALUTATA DA SOLA” - PECCATO CHE NEGLI ULTIMI ANNI IL VALORE DEI DIRITTI TV SIA DIMINUITO COSTANTEMENTE, CALO ACCENTUATOSI NEL 2021 CON IL PASSAGGIO DA SKY A DAZN (DOPO UNA SOLA STAGIONE DI DAZN L'AUDITEL HA CERTIFICATO UN CROLLO DI APPEAL E LA SERIE A 2021/22 SI È CHIUSA CON L’AUDIENCE TV PIÙ BASSA DEGLI ULTIMI ANNI) - NON SARA’ CHE IL DECENNIO DI DOMINIO JUVENTUS, CHE SECONDO I PM VINCEVA ALTERANDO LA REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI, HA UCCISO L’APPEAL DELLA SERIE A?

SERIE A, IL MILAN ABDICA E IL PIATTO TV PIANGE

Estratto dell’articolo di Lorenzo Longhi per “Avvenire”

Quando, lo scorso settembre, la Lega di Serie A anticipò di un anno l’asta per i diritti televisivi per il periodo 2024-2027, si disse che fosse necessario per tentare di monetizzare il prodotto neutralizzando, per quanto possibile, gli effetti di una crisi economica perdurante.

[…] viene da dire che la Serie A si è svalutata da sola e le ultime due settimane, con il combinato disposto tra l’acclarata superiorità del Napoli e la penalizzazione monstre della Juventus a campionato in corso, ha reso il torneo tutto fuorché attraente. […] Il Milan ha ormai abdicato. […]

Oggi il Milan fa parte del gruppone a 38 punti con un’Atalanta in rimonta […] dopo una fase pre-Mondiale tutto sommato di rodaggio e una Lazio picassiana, che alterna con troppa continuità il periodo rosso (tipo il 4-0 al Milan) al periodo blu, con tratti da meravigliosa incompiuta. Due lunghezze più in su c’è un’Inter che convince poco, vince il giusto ma balbetta troppo, eppure per restare in zona Champions è sufficiente questo.

La Roma, a 37, è quella che è, con uno spogliatoio nervoso (il caso Karsdorp prima, l’ammutinamento di Zaniolo poi), un Dybala oggi pupillo di Mourinho e la certezza che alla fine, quando sarà il momento, proverà di riffa o di raffa a strappare il quarto posto. Sotto c’è il vuoto […]

[…] Chi si fa male è la Juventus di Allegri, illusa dalle otto vittorie consecutive senza subire gol, travolta prima dal Napoli e poi soprattutto dalla giustizia sportiva […] I giocatori percepiscono il baratro. Chi in bianconero non ha futuro (come Paredes, Di Maria e Rabiot, ma la lista è più lunga) pensa principalmente a sé stesso, un po’ tutti hanno la testa altrove mentre Allegri si è da tempo attorcigliato sul suo personaggio […]

