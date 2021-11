DISINNESCATE QUESTA BOMBA SOCIALE - IL 30 NOVEMBRE SCADE LA PROROGA DELLE RATE DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER MILIONI DI ITALIANI: IL GOVERNO FARÀ UNA NUOVA ROTTAMAZIONE? I PARTITI LO CHIEDONO, ANCHE PERCHÉ IN QUESTA FASE DI RIPARTENZA, CON LE PERSONE CHE NON HANNO LAVORATO PER MESI O HANNO APPENA RICOMINCIATO A FARLO, SE RIPARTONO I PIGNORAMENTI ENTRO 2 MESI SI RISCHIANO DAVVERO I FORCONI. ALTRO CHE NO GREEN PASS…

(ANSA) - Il servizio di Agenzia delle entrate-Riscossione per richiedere o scaricare direttamente online i bollettini delle rate della definizione agevolata delle cartelle è stato arricchito con nuove funzionalità per consentire ai contribuenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di 10 rate di ottenere gli ulteriori moduli da utilizzare per il versamento dall'undicesima rata in poi.

Il servizio permette comunque di ottenere la copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento relativi alle prime dieci scadenze.

Per utilizzare il servizio, disponibile senza necessità di pin e password nelle pagine del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it dedicate alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e stralcio", basta inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della comunicazione con gli ulteriori bollettini all'indirizzo email indicato, mentre nell'area riservata del sito internet, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns, è possibile scaricarli direttamente. Lo rende noto l'Agenzia entrate-Riscossione.

DL FISCO: DI PIAZZA (M5S), EMENDAMENTO SU AUMENTO RATE CARTELLE

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Restiamo convinti della necessità di continuare ad alleggerire gli oneri derivanti dalle cartelle esattoriali. Per questo motivo abbiamo presentato in Senato al Dl fiscale, che già contiene un piano di ammorbidimento degli oneri, un emendamento che aumenta da 72 a 120 il numero delle rate per spalmare in via ordinaria il pagamento delle cartelle stesse, rendendo peraltro strutturale la semplificazione delle procedure per debiti di importo superiore a 100mila euro.

Siamo ancora in una progressiva fase di uscita dalla pandemia e intendiamo garantire a cittadini e imprese il percorso più morbido possibile per far fronte alle loro pendenze fiscali". Lo comunica in una nota Stanislao Di Piazza (M5s), componente della Commissione finanze del Senato e primo firmatario dell'emendamento.

D.L. FISCALE: IN ARRIVO UNA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Andrea Amantea per www.investireoggi.it

Con molta probabilità ci sarà una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Siamo in piena fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale; gli emendamenti presentati dai vari partiti politici sono circa 900. Quasi tutti vogliono una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

Rottamazione delle cartelle esattoriali: cosa prevede il decreto fiscale?

Il D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, nel testo oggi in vigore è intervenuto sulla rottamazione-ter e sul saldo e stralcio. Prorogando le rate 2020 al 30 novembre 2021. Nello specifico, il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, ha prorogato al 30 novembre 2021 tutte le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Nello specifico, il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 può essere effettuato entro il prossimo 30 novembre 2021. Nei fatti, la proroga riguarda le rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Nei fatti, la proroga ha riguardato solo le rate 2020. Quelle in scadenza nel 2021 erano già al 30 novembre. Come da “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’ADER post adesione alla definizione agevolata.

Anche per le nuove scadenze si applicano i 5 giorni di tolleranza, ex articolo 3, comma 14-bis, del decreto- legge n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 6 novembre 2021. Utilizzando i bollettini di cui il contribuente è già in possesso.

Grazie ad un nuovo servizio attivato nei giorni scorsi dall’ADER, è possibile nuovamente scaricare i bollettini. Compressi quelli dell’undicesima rata in avanti.

Rottamazione cartelle nel D.L fiscale: probabile una nuova rottamazione delle cartelle

Non è ancora noto quale potrebbe essere l’ambito di intervento ossia il periodo temporale che potrebbe essere interessato dalla rottamazione. La rottamazione-ter, riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si ipotizza che la nuova rottamazione dovrebbe coprire anche i carichi fino al 31 dicembre 2021.

La formula dovrebbe essere la stessa prevista per le precedenti rottamazioni. Il contribuente può estingue il debito pagando capitale e interesse nonchè le spese a titolo di aggio e di rimborso per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non saranno dovute invece le sanzioni e gli interessi di mora indicati nelle cartelle esattoriali nonchè le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.