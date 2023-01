DIVIDE ET IMPERA: MURDOCH RINUNCIA ALLA FUSIONE TRA “FOX” E “NEWSCORP” – LO “SQUALO” HA RITIRATO LA PROPOSTA DI RIUNIRE LE DUE SOCIETÀ DI FAMIGLIA: “NON È OTTIMALE”. GLI INVESTITORI AVEVANO MUGUGNATO DI FRONTE ALL’IPOTESI DI FAR TORNARE SOTTO LO STESSO OMBRELLONE LA TV E I TABLOID, SEPARATI DIECI ANNI FA PROPRIO PER “SBLOCCARE IL VERO VALORE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ”. LA MOSSA AVREBBE CENTRALIZZATO IL POTERE (E NE AVREBBE DATO TROPPO AL FIGLIO LACHLAN…)

RUPERT E LACHLAN MURDOCH

1. RUPERT MURDOCH RINUNCIA AL PIANO DI FUSIONE FRA FOXCORP E NEWSCORP

Estratto da “La Stampa”

Rupert Murdoch rinuncia al suo piano per una fusione fra Fox Corp e News Corp […]. Il tycoon e suo figlio Lachlan in una lettera al consiglio di amministrazione hanno ritirato la proposta di unione dopo aver determinato che «non è ottimale» per gli azionisti di Fox e News Corp in questo momento. […]

2. PERCHÉ MURDOCH CI RIPENSA SULLA FUSIONE TRA FOX E NEWS CORP

Estratto dell’articolo di Chiara Rossi per www.startmag.it

21ST CENTURY FOX

[…] Murdoch aveva proposto di riunire News Corp. e Fox lo scorso autunno, a quasi dieci anni di distanza dalla separazione: nel 2013, gli azionisti hanno approvato un piano per dividere le attività del gigante dei media, che includono il Times, il Wall Street Journal e alcune testate australiane, dalla sua divisione di intrattenimento. Murdoch disse all’epoca che la separazione avrebbe “sbloccato il vero valore di entrambe le società e dei loro beni distinti”.

lachlan rupert e james murdoch

E ora quel valore non accrescerebbe secondo Murdoch tornando insieme. In realtà, sul progetto pesavano i dubbi di alcuni grandi investitori. Come Independent Franchise Partners e Irenic Capital che avevano dichiarato la loro opposizione alla fusione. Per il via libera alla fusione, sarebbe servita la maggioranza dei voti degli azionisti non facenti parte della famiglia Murdoch, che detiene circa il 39% delle azioni con diritto di voto di News Corp. e il 42% di Fox.

Non solo, la proposta è stata ritirata dal momento che News Corp è in trattative avanzate per vendere la sua partecipazione in Move Inc. a CoStar, come ha confermato la società stessa.

NEWS CORPORATION

[…] COSA AVREBBE COMPORTATO LA RIUNIONE PER FOX E NEWS CORP

Tuttavia, una combinazione delle due società avrebbe unificato la leadership nell’impero di Murdoch e tagliato i costi in un momento in cui il pubblico si sta riducendo sia per la stampa che per la TV.

News Corp. controlla Dow Jones, l’editore del Wall Street Journal, e molti altri asset nel mondo, tra cui la casa editrice HarperCollins e diverse testate giornalistiche in Australia e Regno Unito. Fox Corp. detiene l’intero network Fox, con ciò che era rimasto dalla vendita di Twenty-First Century Fox da 71,3 miliardi di dollari alla Disney nel 2019, stazioni televisive locali e il servizio streaming Tubi.

trump murdoch

In particolare, “la fusione pianificata avrebbe unito le risorse del canale televisivo di destra e molto controverso Fox News e TMZ con le operazioni di notizie di News Corp, che includono i giornali e i siti web Times e Sun nel Regno Unito, il Journal e il New York Post negli Stati Uniti, e un gruppo di giornali australiani” commenta il Guardian.

mickey murdoch

rupert murdoch jerry hall rupert murdoch 4