1 nov 2019 18:21

DIVIDED COLORS OF BENETTON – PRONTI VIA: LA FAMIGLIA DEI MAGLIARI VENETI MANDA IN PRIMA LINEA LA SECONDA GENERAZIONE - SABRINA (FIGLIA DI GILBERTO) ENTRA A FAR PARTE DEL CDA DI ATLANTIA. CHRISTIAN (FIGLIO DI CARLO) IN AEROPORTI DI ROMA E FRANCA (FIGLIA DI GIULIANA) VA A TELEPASS – LA SECONDA GENERAZIONE PREPARA LA GUERRA CONTRO LUCIANO. LA PRIMA BATTAGLIA ERA STATO IL RITORNO DI GIANNI MION…