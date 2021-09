IN VOLO VERSO IL PROCESSO – IL GIP DI CIVITAVECCHIA HA DISPOSTO L’IMPUTAZIONE COATTA PER SETTE MANAGER ALITALIA DEI TEMPI DELL’ACCORDO CON GLI ARABI DI ETIHAD. I REATI CONTESTATI SONO BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FALSO IN BILANCIO. TRA LORO C’È ANCHE ROBERTO COLANINNO, MA RESTANO FUORI ENRICO LAGHI E JEAN PIERRE MUSTIER – LA PRECISAZIONE DI COLANINNO: "IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI HA DISPOSTO L'ARCHIVIAZIONE PER TUTTI I CAPI DI IMPUTAZIONE AD ECCEZIONE DI UNO, RELATIVO AL TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI SLOT DI HEATHROW"