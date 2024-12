DOLCI NATALIZI SEMPRE PIÙ SALATI - BRUTTE NOTIZIE PER I GOLOSI: IL PREZZO DI PANETTONI E PANDORI AUMENTERÀ DEL 5% - LA COLPA È DEI RINCARI DELLE MATERIE PRIME: IL BURRO HA RAGGIUNTO IL PREZZO RECORD DI 11 EURO AL CHILO, IL COSTO DI UVETTA E CANDITI È AUMENTATO DEL 20% - NONOSTANTE QUESTO, GLI ITALIANI NON RINUNCIANO AI DOLCI, ANZI, LE VENDITE AUMENTANO DEL 5% - IL PREZZO MEDIO DI PANDORI E PANETTONI INDUSTRIALI? TRA I 5 E I 7 EURO - PIÙ COSTOSI I PANETTONI ARTIGIANALI (DA 30 A 35 EURO)

Ormai i giochi sono fatti: le aziende produttrici hanno evaso gli ordini, le consegne sono state effettuate, piramidi di panettoni e pandori sono da settimane in bella mostra sugli scaffali della grande distribuzione e nelle vetrine dei negozi.

Ancora in piena produzione restano solo pasticcerie e piccoli artigiani. Tutto ciò fa prevedere un ulteriore aumento in questo Natale del giro d'affari per i lievitati da ricorrenza. Lo confermano anche i big industriali, tutti concordi nel parlare di un 5% di ordini maggiori dello scorso anno per panettoni e pandori tradizionali e un po' meno (+2%) delle più costose versioni farcite.

I dati consolidati rilevati da Unione Italiana Food erano già stati lusinghieri nel 2023 con un aumento per il panettone del +3,5% a volume (con 37.647 tonnellate) e un +6,5% a valore (237,9 milioni di euro) rispetto all'anno precedente.

Sulla stessa scia anche il pandoro, con una crescita sia a volume che a valore, rispettivamente con un +4,1% (32.073 tonnellate) e un +5,9 (165,2 milioni di euro) sul 2022. Risultati positivi anche all'estero. [...]

I principali Paesi importatori europei sono Francia, Germania, Belgio, Regno Unito e Svizzera; oltreoceano, Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina È significativo che in questo settore il successo dell'export italiano sia in gran parte merito di piccole e medie aziende e non dei giganti del settore. Il caso più eclatante è quello della veneta Loison che gestisce direttamente 600 clienti in 70 paesi, fatturando all'estero il 63% dei suoi 13 milioni circa di fatturato. [...]

Sigep prevede che panettoni o pandori saranno sulle tavole di oltre il 75% degli italiani, nonostante i sicuri aumenti di costo di circa il 5%. Per panettone e pandoro gli aumenti maggiori derivano dall'impennata dei prezzi delle materie prime, in primo luogo per colpa dei cambiamenti climatici. Mai così alto da 30 anni il prezzo del burro (attualmente a 11 euro al chilo), essenziale nella preparazione di questi dolci. Più cari (20%) anche uvetta e canditi che arrivano da altre parti del mondo e quindi subiscono le difficoltà logistiche nei trasporti, derivanti dalle tensioni internazionali. [...]

Il Codacons ha analizzato i listini, individuando il prezzo medio di pandori e panettoni industriali nelle principali catene commerciali tra i 5 e i 7 euro, che sale fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma. Per quelli a marchio del supermercato i listini oscillano tra i 3,50 e i 5 euro. Sensibilmente più costosi i panettoni artigianali, i cui prezzi medi vanno da 30 a 35 euro, ma arrivano anche a 60 euro. [...]