I DOLORI DEL “GIOVANE” MASSIAH. CHE FINE FARANNO (O HANNO GIA’FATTO) I 700MILA TITOLI UBI DEL SUO PORTAFOGLIO PERSONALE? SE LI TERRA’ COME PLAUSIBILE, VEDRÀ IL LORO VALORE RIDURSI DEL 40%. E SE LI AVESSE GIA’ VENDUTI O CONSEGNATI PERDEREBBE LA FACCIA. ALTRO CHE LA FIDUCIA NON SI COMPRA

Fabio Pavesi per Dagospia

victor massiah letizia moratti

Lui, Victor Massiah 61 anni, da oltre anni 10 capo-azienda, sa già che la sua avventura sulla tolda di comando di Ubi banca è finita. Ormai a distanza di un solo giorno dalla chiusura dell’Ops di Intesa su Ubi, i giochi sono fatti. Ubi sarà conquistata, dato che tra stasera e domani arriverà l’apporto delle azioni della banca bergamasca-bresciana dei grandi fondi istituzionali che permetteranno alla banca guidata da Carlo Messina di papparsi Ubi. Impossibile che dopo tanti no e tanta pervicacia nel battersi in prima persona contro l’offerta di acquisto, Massiah possa rimanere dov’è. Lo sa lui e lo sa il mercato.

Massiah e Bazoli

Ora per Massiah resta un cruccio. Che fare delle quasi 700 mila azioni di Ubi che ha raggranellato nel corso degli anni. È il suo portafoglio personale. Per l’esattezza 695.424 azioni Ubi che sull’onda del rialzo post Ops erano arrivate a valere 2,6 milioni di euro. Un bel gruzzoletto, che però già oggi vale molto meno, “solo” 2,3 milioni, dopo che è venuto a mancare il supporto dell’Ops e i titoli Ubi hanno cominciato la picchiata verso il basso che durerà anche domani e nei prossimi giorni.

giandomenico genta victor massiah

Il destino è cinico e baro per Massiah dato che se si terrà i titoli, in caso di successo dell’Ops, li vedrà cadere giorno per giorno. Gli analisti stimano infatti che le azioni Ubi non consegnate a Intesa perderanno tutto il premio offerto. Significa un buon 40% in meno con le azioni Ubi proiettate verso quota 2,5 euro. A meno che Massiah, nei giorni scorsi, non abbia venduto sul mercato i titoli ai prezzi comprensivi del premio. Avrebbe portato a casa un bel guadagno, ma avrebbe perso la faccia.

Ma come? Tanta resistenza contro il barbaro attacco di Intesa, tanta prosopopea sul valore intrinseco di Ubi e poi il capo-azienda che si mette a vendere i titoli? Non si fa, almeno per questioni di buon gusto e coerenza. Peggio ancora se il Ceo di Ubi avesse già consegnato i titoli a Intesa. Non lo sapremo forse mai. Ed è del tutto improbabile che sia avvenuto. Se fosse però accaduto pensate che spasso. Basti pensare allo slogan della banca sulla “fiducia che non si compra”.

victor massiah