Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Da un decennio i mercati valutari sono dominati dal rafforzamento del dollaro. Ma nessun regno dura per sempre. Contrariamente a quanto molti a Wall Street si aspettavano, quest'anno il dollaro americano è tornato a crescere, in quanto i dati sull'inflazione hanno spinto gli investitori a ridurre le scommesse sui tagli dei tassi.

Misurato rispetto ad altre valute, il biglietto verde è ancora al di sotto del recente picco del 2022, quando una Federal Reserve aggressiva stava aumentando i tassi di interesse. Ma rimane storicamente costoso in termini corretti per l'inflazione - appena il 10% in meno del livello al quale Richard Nixon pose fine alla convertibilità dell'oro nel 1971, ad esempio, secondo i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali. Non era così forte dagli anni '80, quando la Fed era guidata da Paul Volcker, l'emblema del banchiere centrale falco – scrive il WSJ.

Nel 1985, il dollaro salì così tanto che i funzionari statunitensi si preoccuparono del colpo che stava infliggendo ai produttori nazionali. È noto che in una riunione con i funzionari di Gran Bretagna, Germania, Francia e Giappone al Plaza Hotel di New York decisero di coordinare il deprezzamento del dollaro. Nel 1988 aveva perso un terzo del suo valore reale.

Qualcosa di simile potrebbe ripetersi su scala minore, soprattutto se Donald Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali di novembre. In passato i suoi consiglieri economici si sono espressi a favore di un biglietto verde più debole per ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti, soprattutto rispetto allo yuan, attualmente sotto pressione a causa della fuga degli investitori stranieri dalle obbligazioni cinesi a basso rendimento.

Forse ancora più importante, la crescita economica sta accelerando oltre i confini americani. Questo ha storicamente creato le condizioni per un indebolimento del biglietto verde. I recenti dati economici suggeriscono che l'eurozona e il Giappone si stanno finalmente riprendendo, e la ripresa della Cina sembra prendere slancio. Pechino sta intervenendo attivamente per spingere al rialzo lo yuan.

Tutto ciò suggerisce che è un buon momento per gli investitori basati sul dollaro per pensare di spostare più denaro all'estero. Un calo del dollaro di solito favorisce la crescita globale. Circa la metà delle fatture commerciali e i tre quarti del debito non bancario sono denominati in dollari, il che significa che i Paesi emergenti, in particolare quelli che faticano a contrarre prestiti nelle proprie valute, ricevono una spinta ogni volta che la valuta statunitense si riduce.

Anche se l'indebolimento del biglietto verde è un effetto dell'ampliamento della crescita economica piuttosto che una causa, rimane un segnale rialzista per i mercati azionari internazionali, che presentano una percentuale maggiore di società cosiddette cicliche. Le banche europee, che sono in forte crescita, ne sono un buon esempio.

I titoli d'oltreoceano non hanno sperimentato questo vento di coda dalla crisi finanziaria globale. Poiché il valore del dollaro, corretto per l'inflazione, è aumentato del 35% dalla fine del 2009, l'indice MSCI EAFE, che tiene conto dei mercati sviluppati al di fuori del Nord America, ha reso solo il 200% circa, rispetto al 500% circa dell'S&P 500.

Nell'unico periodo recente in cui il dollaro è stato depresso, tra il 2020 e la metà del 2021, le azioni statunitensi hanno sorprendentemente corso ancora di più, sostenute dai giganti della tecnologia che hanno registrato guadagni pandemici.

Questo ha comprensibilmente condizionato gli investitori a rinunciare e a puntare tutto sul paniere americano. A dire il vero, l'elevato tasso di cambio reale del dollaro rispetto al passato può essere un po' ingannevole: Aggiustare per l'inflazione è difficile perché la maggior parte dei prodotti non viene scambiata oltre confine. Per quanto riguarda l'energia, che ha un impatto enorme, gli Stati Uniti sono passati da importatori netti a esportatori netti, grazie alla rivoluzione dello scisto degli anni 2010.

Inoltre, la recente svolta di Washington verso la politica industriale ha innescato un'ondata di investimenti diretti esteri negli Stati Uniti. La teoria economica prevede anche che i recenti dazi imposti da Washington dovrebbero spingere la valuta verso l'alto, e le ricerche recenti lo confermano in parte.

La storia non si ripete mai con precisione, e gli investitori non dovrebbero aspettarsi il monumentale crollo del dollaro che seguì l'Accordo di Plaza. Ma non devono nemmeno pensare che la valuta statunitense possa salire per sempre.

