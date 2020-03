È VERO CHE IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE È STATO SOSPESO? – NON C’È NESSUNO STOP GENERALIZZATO VALIDO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME ERA STATO VENTILATO NEI GIORNI SCORSI, MA SOLO PER GLI 11 COMUNI DELLA ‘ZONA ROSSA’ ORIGINARIA – ALCUNE AZIENDE HANNO PERÒ SOSPESO VOLONTARIAMENTE I PAGAMENTI E SONO STATE RINVIATE LE PROCEDURE DI DISTACCO PER I CLIENTI MOROSI