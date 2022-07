DOPO L’USCITA DI GIUSEPPE BONO, ANCHE FABIO GALLIA LASCIA FINCANTIERI: IL CDA DELLA SOCIETÀ HA APPROVATO L’ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIRETTORE GENERALE, CHE È STATO SOSTITUITO DAL NUOVO AD, PIERROBERTO FOLGIERO…

Da “La Stampa”

FABIO GALLIA

Il consiglio d'amministrazione di Fincantieri ha approvato, con il parere favorevole del comitato per la remunerazione, l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il direttore generale, Fabio Gallia che è stato sostituito con Pierroberto Folgiero.

PIERROBERTO FOLGIERO

In una nota della società presieduta da Claudio Graziano, si esprime « un vivo ringraziamento per il contributo che, con professionalità e passione, ha fornito alla crescita aziendale.

giuseppe bono

Intanto nei giorni scorsi l'azienda e i sindacati hanno preso l'impegno per definire il nuovo contratto aziendale entro la fine dell'anno e un riconoscimento economico una tantum che si aggiunge al premio di risultato di 350 euro lordi uguali per tutti, erogati nel mese di settembre. Per Fim, Fiom e Uilm, si tratta di «un risultato certamente importante ed in discontinuità con il recente passato nell'ambito delle precedenti proroghe 2020 e 2021». Dalla prossima settimana si terranno le assemblee nei cantieri e nelle sedi per presentare e fare votare l'ipotesi ai lavoratori.

