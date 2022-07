21 lug 2022 16:43

DOVETE FARE UN REGALO AL VOSTRO PARTNER? NON RIUSCITE A FARVI UNA RAGIONE DELLA DISASTRATA SITUAZIONE POLITICA? ABBIAMO CIÒ CHE FA PER VOI: IL “GRATTAFIGA”! SI TRATTA DI “UN REGALO CHE COLPISCE DURO IL CUORE”, COME SI LEGGE SU "ETSY". – COSTA SOLO 10 EURO E POTETE VINCERE FINO A 3 POMPINI: ALTRO CHE LA SALARIA! VI ARRIVERANNO DELLE BUSTE CON I BIGLIETTI PRONTI DA GRATTARE. E VINCERETE…