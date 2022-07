DR. BEZOS E MR. HYDE – AMAZON SI BUTTA PURE SULLA MEDICINA: IL COLOSSO DELL’E-COMMERCE HA COMPRATO PER 3,9 MILIARDI DI DOLLARI “ONE MEDICAL”, SOCIETÀ CHE OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZI DI TELEMEDICINA. CHE CI COSA CI FARÀ BEZOS, È ANCORA PRESTO PER SAPERLO, MA È UN FATTO CHE IL RAMO “HEALTH” DI AMAZON SIA SEMPRE PIÙ CENTRALE PER LE SUE STRATEGIE – IL SERVIZIO POTREBBE ESSERE INCLUSO NELL’ABBONAMENTO PRIME…

Francesco Bertolino per www.milanofinanza.it

amazon one medical

Amazon punta sulla telemedicina e compra One Medical per 3,9 miliardi di dollari. Il colosso e-commerce ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il management per rilevare il 100% della società quotata a Wall Street. Amazon offre 18 dollari per azione, con un premio di circa il 70% rispetto al prezzo di chiusura di ieri di One Medical. A New York il titolo si è immediatamente allineato alla proposta, con un rialzo del 69%, segno che il mercato non prevede ostacoli antitrust alla chiusura dell'affare.

one medical.

Cosa fa One Medical

One Medical ha sede a San Francisco, in California. Conta 188 ambulatori, offre un'ampia gamma di servizi di telemedicina e conta 767.000 membri iscritti alla piattaforma. Nel primo trimestre di quest'anno, la società ha registrato una perdita netta di 90,9 milioni di dollari su un fatturato di 254,1 milioni nel primo trimestre.

Risultati che, assieme alla fiammata dell'inflazione e al rialzo dei tassi, le avevano fatto perdere quasi il 70% da inizio 2022 in borsa. Amazon ha fiutato l'occasione, approfittando del tracollo per lanciare la scalata. Una mossa che altre big tech potrebbero imitare nei prossimi mesi, sfruttando l'enorme liquidità accumulata nei due anni di pandemia.

amazon healthcare

I progetti di Amazon nella sanità

Amazon muove così un altro passo nella sanità, uno dei settori più interessanti in prospettiva alla luce dell'invecchiamento della popolazione. "Pensiamo che l'assistenza sanitaria sia in cima alla lista delle esperienze che hanno bisogno di essere reinventate", ha sottolineato ha affermato Neil Lindsay, senior vicepresident di Amazon Health Services.

l impero di amazon jeff bezos

"Prenotare un appuntamento, aspettare settimane o addirittura mesi per essere visti, prendersi una pausa dal lavoro, guidare in una clinica, trovare un parcheggio, aspettare in sala d'attesa e poi in sala d'esame per quelli che troppo spesso sono pochi minuti frettolosi con un medico, quindi fare un altro viaggio in farmacia: vediamo molte opportunità sia per migliorare la qualità dell'esperienza che per restituire alle persone tempo prezioso delle loro giornate".

Non è chiaro al momento se i servizi di One Medical saranno inclusi nell'abbonamento Prime che negli Stati Uniti costa 139 dollari all'anno.

Gli investimenti sui vaccini

jeff bezos investe in sanita

Di recente, peraltro, è emerso che Amazon sta lavorando anche sullo sviluppo di vaccini. In particolare, il colosso e-commerce sta collaborando con il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, città che ospita anche il quartier generale della società di Jeff Bezos, per sviluppare vaccini personalizzati ed economici contro il cancro al seno e alla pelle. Un portavoce della società ha anche accennato al fatto che Amazon è interessata a collaborare con altre società sanitarie per lavorare su progetti simili.

one medical amazon one medical