IL DRAGONE METTE IL TURBO – LA CINA HA REGISTRATO UNA CRESCITA DEL PIL DEL 4,5% NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2023. LO SCORSO ANNO PECHINO È CRESCIUTA “SOLO” DEL 3%, UNO DEI RITMI PIÙ BASSI DEGLI ULTIMI DECENNI, PER VIA DELLE POLITICHE RESTRITTIVE SUL COVID, MA PER L’ANNO IN CORSO IL GOVERNO CENTRALE HA RISTABILITO L’OBIETTIVO AL 5% - LE VENDITE AL DETTAGLIO RIMBALZANO E CRESCONO DEL 10,6% A MARZO…