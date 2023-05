LA “CARTA” NASCOSTA DI VIVENDI – DA DOVE SPUNTA IL NOME DI LUCIANO CARTA, CHIAMATO DAI FRANCESI COME CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DI TIM, AL POSTO DI ARNAUD DE PUYFONTAINE? IL TRAMITE SAREBBE STATO ANDREA PEZZI, GRANDE AMICO DELL’AD DI VIVENDI E IN OTTIMI RAPPORTI CON L’EX PRESIDENTE DI LEONARDO – LA STRATEGIA DI BOLLORÈ PER SPARIGLIARE: APRIRE UN CANALE POLITICO ISTITUZIONALE CON IL GOVERNO, PER LA PARTITA DELLA RETE MA NON SOLO…