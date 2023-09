IL DUO FAZZOLARI/CAPUTI CE L’HA FATTA: GIUSEPPE GOLA È IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI OPEN FIBER. È ARRIVATO OGGI IL VIA LIBERA DEL CDA DI CDP, CHE DETIENE IL 60% DELLA SOCIETÀ DELLA FIBRA OTTICA – DESIGNATO DAL BRACCIO DESTRO (E TESO) DI GIORGIA MELONI, IN TANDEM CON IL CAPO DI GABINETTO DELLA PREMIER, GOLA PRENDE IL POSTO DI MARIO ROSSETTI, OSTEGGIATO DA FRATELLI D’ITALIA…

GIUSEPPE GOLA

Open Fiber: ok Cda Cdp a designazione Gola nuovo Ad

(Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Cdp ha inoltre approvato la designazione di Giuseppe Gola quale nuovo Amministratore Delegato di Open Fiber, a seguito delle dimissioni dell’uscente Mario Rossetti. Lo rende noto Cdp in un comunicato. All’Amministratore Delegato uscente, Mario Rossetti, il Consiglio di Amministrazione di Cdp esprime "i più sentiti ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto e per l’impegno profuso durante tutto l’incarico".

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

mario rossetti

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI GIOVANBATTISTA FAZZOLARI

GAETANO CAPUTI