ECCO COSA SUCCEDE SE IL GOVERNO CALA IL GOLDEN POWER SU PIRELLI – I CINESI DI SINOCHEM NON POTRANNO ESERCITARE ALCUN POTERE DI CONTROLLO O COORDINAMENTO NÉ ACQUISIRE ALCUNA TECNOLOGIA DELLA SOCIETA' ITALIANA – IN PIÙ VIENE IMPOSTO UN CAMBIO DEL PATTO PARASOCIALE: LA MTP DI TRONCHETTI PROVERA PRESENTERÀ UNA LISTA DI NOMI, TRA I QUALI I SOCI CINESI DOVRANNO SCEGLIERE – ENTRO IL 23 GIUGNO MELONI DEVE DECIDERE SE USARE O NO IL GOLDEN POWER (OVVERO SE STARE CON PECHINO O WASHINGTON) – LA REPLICA DI PALAZZO CHIGI: “NOTIZIE ERRATE”

FONTI CHIGI, SU PIRELLI E GOLDEN POWER NOTIZIE ERRATE

(ANSA) - "Quanto pubblicato dall'agenzia di stampa Nova su Pirelli e l'esercizio del golden power è errato". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi riguardo alla notizia su una bozza di prescrizioni che sarebbe stata predisposta dal governo sulla base del Golden power, secondo cui la società cinese China National Tire & Rubber Corporation-Cnrc dovrebbe "astenersi dall'attuare, direttamente o attraverso le società da essa controllate, o con le quali ha stipulato altri patti parasociali, ogni forma di direzione e coordinamento della società Pirelli".

ESCLUSIVA. ECCO LE PRESCRIZIONI DEL GOLDEN POWER SU PIRELLI

I cinesi di Sinochem di fatto non potranno esercitare alcun potere di controllo né acquisire alcuna tecnologia di Pirelli. È quanto prevede la bozza di prescrizioni, predisposta dal governo sulla base del Golden power, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare.

Secondo quanto si legge nel documento, la China National Tire & Rubber Corporation-Cnrc (societa del gruppo ChemChina/Sinochem), dovrà “astenersi dall’attuare, direttamente o attraverso le società da essa controllate, o con le quali ha stipulato altri patti parasociali, ogni forma di direzione e coordinamento della società Pirelli”.

Non solo i soci cinesi non potranno avere un ruolo di direzione e coordinamento, ma dovranno anche “astenersi dal fornire ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci della società Pirelli, nominati nell’ambito delle proprie liste di candidati, specifiche direttive che possano determinare attività indiretta di direzione e coordinamento” nei confronti dell’azienda.

La bozza, oltre a fissare questi importanti paletti, prescrive la modifica del patto parasociale di Pirelli sottoscritto dai soci cinesi di Cnrc e Camfin. Nello specifico, la parte in cui è indicato che “la lista che sarà presentata da Cnrc includerà il dottor Marco Tronchetti Provera, un candidato non indipendente e un candidato indipendente designati da Mtp”, viene modificata in questo modo: “La lista che sarà presenta da Cnrc includerà: tre candidati non indipendenti, incluso l’Amministratore delegato, e un candidato indipendente designati da Mtp, da indicare tra le prime nove posizioni della lista”.

In sostanza, Mtp – società controllata da Tronchetti Provera – presenterà una lista di nomi, tra i quali i soci cinesi potranno scegliere. Inoltre, nel caso in cui “dovesse essere necessario, per qualsivoglia ragione, nominare un nuovo Consiglio d’amministrazione nel corso del termine, Cnrc depositerà una lista costituita secondo le previsioni del presente patto”.

Pirelli, a sua volta, dovrà “rifiutare ogni richiesta che esuli dal normale esercizio delle prerogative dei soci nonché di attuare qualsiasi iniziativa gestionale o organizzativa che provenga da soggetti riconducibili allo State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (Sasac) cinese”, cioè alla commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali della Repubblica popolare cinese.

Questo, con particolare riferimento alle richieste riguardanti: la condivisione di informazioni riferite a tecnologie coperte da diritti di privativa industriale, proprietà intellettuale o, comunque, qualsiasi informazione afferente al know-how riconducibile a tali tecnologie, anche se in fase di sviluppo; la progettazione e la realizzazione delle linee produttive che implementano innovazioni dei processi derivanti dai brevetti detenuti, assicurandosi altresì che la suddetta progettazione e realizzazione sia diretta da personale non cinese […]

