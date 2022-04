2 apr 2022 18:12

ECCO QUANTO GUADAGNANO JOHN ELKANN E AGNELLI - I CONTI DELLA EXOR, LA HOLDING DELLA FAMIGLIA PROPRIETARIA DELLA JUVENTUS E DELLA FERRARI, RIVELANO LE ENTRATE: IN CALO PER JAKI, IN SALITA PER IL MONOCIGLIO NUMERO UNO DEL CLUB BIANCONERO - PAOLO MADRON: “DOPO AVER CERCATO INVANO DI VENDERLA, JOHN ELKANN HA DECISO CHE IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA JUVENTUS SARÀ SUO FRATELLO LAPO” - LA SMENTITA DI EXOR: "IPOTESI CHE NON HANNO FONDAMENTO"





Da gazzetta.it andrea agnelli con john elkann Circa 3,2 milioni di remunerazioni nel 2021 per John Elkann, che è la figura apicale, presidente e Ceo di Exor, in calo rispetto ai 4,6 milioni dell'anno precedente. Per Andrea Agnelli invece 566mila euro, superiori rispetto ai 506mila euro del 2020. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2021 della holding della famiglia Agnelli, Exor appunto, proprietaria della Juventus e della Ferrari, depositato nei giorni scorsi con 1,7 miliardi di utile. La remunerazione annua di John Elkann è la sommatoria tra un salario di 850mila euro, 1,473 milioni di compenso in azioni, 898mila euro in bonus più 379mila euro da altre società del gruppo. Andrea Agnelli è nel cda di Exor, da cui però non ha ricevuto compensi: i suoi emolumenti sono solo in veste di presidente della Juventus.