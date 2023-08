8 ago 2023 18:07

ECCO SPIEGATA LA “SVOLTA” CINESE AL SUMMIT DI GEDDA: L’ECONOMIA VA A ROTOLI E XI JINPING NON PUÒ REGGERE ANCORA PER MOLTO – A LUGLIO LE ESPORTAZIONI CINESI SONO CROLLATE DEL 14,5%. ANCHE LE IMPORTAZIONI SI SONO FORTEMENTE RIDIMENSIONATE, NELLO STESSO PERIODO – È IL PEGGIOR DATO DA FEBBRAIO 2020 (PIENA PANDEMIA): L’INSTABILITÀ PROVOCATA DALLA GUERRA IN UCRAINA È UNA MAZZATA NELLE PALLE PER IL DRAGONE E VA CHIUSA…