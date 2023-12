ELKANN, CARA TI COSTA ‘STA JUVENTUS – EXOR È PRONTA A COPRIRE PER INTERO L’AUMENTO DI CAPITALE DA 200 MILIONI DI EURO, DELIBERATO DALLA JUVENTUS, SE GLI ALTRI SOCI SI RIFIUTASSERO DI PARTECIPARE – LA MOSSA SERVE A EVITARE CHE VENGA COINVOLTO UN CONSORZIO DI GARANZIA COMPOSTO DALLE BANCHE, CHE FAREBBERO PAGARE COMMISSIONI GIUDICATE TROPPO ONEROSE...

Exor è pronta a coprire per intero l’aumento di capitale da 200 milioni deliberato dalla Juventus. La holding degli Agnelli-Elkann ha infatti siglato una lettera d’impegno, assicurando la sua disponibilità a sottoscrivere le nuove azioni del club qualora gli altri soci dovessero rifiutare di partecipare al nuovo rafforzamento patrimoniale. Nel caso, l’esborso ulteriore per Exor potrebbe arrivare a un massimo di circa 72 milioni e la sua partecipazione nel club della Juventus salirebbe al di sopra dell’attuale 63,8% e potrebbe arrivare fino al 70%.

[…] La mossa […] si inserisce nell’ambito dell’aumento di capitale da 200 milioni resosi necessario dopo la perdita di 75 milioni registrata dalla Juventus fra luglio e settembre. La holding degli Agnelli-Elkann si era resa subito disponibile a sottoscrivere pro-quota il rafforzamento patrimoniale (128 milioni) e, anzi, ha anticipato quanto dovuto in due fasi.

Spetterebbe invece agli altri azionisti sottoscrivere la parte residua dell’aumento che ammonta a 72 milioni. Per i soci, tuttavia, si tratta di una facoltà e non di un obbligo e, quindi, è possibile che una parte dell’aumento resti scoperta. In tal caso, di norma, i cosiddetti diritti inoptati vengono offerti sul mercato, consentendo l’ingresso nella società a eventuali nuovi investitori interessati. Qualora anche questa ulteriore asta dovesse andare deserta, è spesso previsto un consorzio di garanzia da parte delle banche che si impegnano ad assicurare la buona riuscita dell’operazione.

[…] Così è stato per esempio nel 2021, quando Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit avevano acquistato i 18,5 milioni di azioni Juventus non sottoscritte nell’ambito dell’aumento di capitale da 400 milioni. Stavolta non sarà così: il consiglio del club non ha accettato le offerte delle banche per il consorzio di garanzia, evidentemente perché giudicate troppo onerose. Specie se confrontate con la proposta di Exor: come detto, infatti, la holding degli Agnelli-Elkann si è impegnata a coprire tutto l’aumento di capitale da 200 milioni a fronte di una commissione pari al 2,5% dei 72 milioni garantiti, ossia di 1,8 milioni.

