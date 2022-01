ELKANN NON VUOLE BUFFI (MA LE MANI LIBERE): FCA HA RIMBORSATO IN ANTICIPO I 6,3 MILIARDI DI PRESTITO CON LA GARANZIA DELLO STATO - LA LINEA DI CREDITO ERA STATA STIPULATA A GIUGNO 2020 PER “SUPPORTARE LA RIPARTENZA DOPO L’EPIDEMIA DI COVID”, E, DICE L’AZIENDA, “È STATA DETERMINANTE PER IL RIAVVIO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE" - COSÌ, POTRÀ ANCHE INFISCHIARSENE DI EVENTUALI RICHIESTE DEL GOVERNO SU ESUBERI O SIMILI...

(ANSA) - Fca Italy ha rimborsato in anticipo rispetto alla scadenza di marzo 2023 la linea di credito da 6,3 miliardi aperta con Intesa Sanpaolo con la garanzia per l'80% di Sace, l'agenzia italiana per il credito all'export, nell'ambito del Decreto Liquidità emanato dal Governo e sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo rende noto Stellantis dopo indiscrezioni di stampa. La linea di credito, stipulata a giugno 2020, è stata strutturata per supportare la ripartenza e la trasformazione del settore automobilistico italiano dopo l'epidemia di Covid-19 fornendo liquidità alle attività della Società in Italia e ai suoi fornitori italiani.

"La linea di credito, stipulata a giugno 2020 - spiega Stellantis - è stata strutturata per supportare la ripartenza e la trasformazione del settore automobilistico italiano dopo l'epidemia di Covid-19 fornendo liquidità alle attività della società in Italia e ai suoi fornitori italiani.

La linea è stata determinante per il riavvio della produzione industriale e ha fornito continuità a progetti di investimento chiave per fornire un futuro sostenibile al settore automobilistico in Italia. Stellantis è ora in grado di rimborsare la linea in anticipo rispetto alla data di scadenza originaria di marzo 2023 continuando i suoi progetti di investimento".

Bianca Carretto per il “Corriere della Sera”

Oggi potrebbe essere annunciato il rimborso del prestito, a tre anni, di 6,3 miliardi di euro che Stellantis - la società nata dalla fusione tra Psa e Fca - ha ricevuto, nel giugno 2020, da Intesa Sanpaolo, con garanzia dello Stato per l'80%, tramite Sace. Se le voci saranno confermate, la linea di credito concessa verrà estinta un anno prima della scadenza, dopo i 5 miliardi stanziati in tecnologia sostenibile.

Potrebbe essere uno dei primi risultati della strategia messa in atto da Carlos Tavares, ceo di Stellantis che comunicherà i dettagli del suo piano industriale il 1 marzo. Molti temono che questa dismissione comporti la riduzione degli investimenti italiani, in particolare dopo le dichiarazioni fatte dal ceo, in cui si lamentava dei costi dei nostri impianti, nettamente superiori a quelli francesi e spagnoli.

Melfi, dove è installata una super linea in cui sono prodotte, attualmente, la Fiat 500X, la Jeep Renegade e la Jeep Compass, accoglierà quattro veicoli elettrici, realizzati con una nuova piattaforma a partire dal 2024. Mirafiori, in cui è assemblata la 500 elettrica, è destinato a divenire un altro polo adibito alle vetture elettriche e darà origine alle nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio; nel 2024 arriverà, su una inedita piattaforma, la Quattroporte.

Così è nato il Turin Manufacturing District, che ha accolto già una parte delle maestranze di Grugliasco. Termoli, il sito che dovrebbe essere convertito in gigafactory, rimane al centro delle discussioni sull'occupazione.

Tavares è stato recentemente in visita, confermando la posizione strategica e apprezzando qualità e sicurezza. Intanto Stellantis si rafforza in Cina, dove prevede di acquisire una quota di maggioranza nella joint venture con Gac Group, passando dal 50% al 75%. Gac dice però di avere «appreso dal sito internet di Stellantis» dell'intenzione del costruttore franco-italiano si salire nella joint-venture.

