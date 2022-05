13 mag 2022 17:11

ELON, CHE TI SEI FUMATO QUESTA VOLTA? - MUSK PRIMA DICE CHE L’ACCORDO PER L’ACQUISTO DI TWITTER È SOSPESO POI, PASSATA QUALCHE ORA, CI RIPENSA: “SONO ANCORA IMPEGNO NELL’ACQUISIZIONE” - NON È CHE STA FACENDO QUESTO GIOCHINO PER ABBASSARE LE CIFRE DELL’AFFARE? IL TITOLO DEL SOCIAL DELL’UCCELLINO OVVIAMENTE TRACOLLA IN BORSA (-11%) , QUELLO DI TESLA INVECE VOLA (ULTERIORE SEGNALE CHE GLI INVESTITORI DELLA SOCIETÀ NON VOGLIONO BRUCIARE MILIARDI IN TWITTER…)