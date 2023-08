ELON DÀ, ELON TOGLIE – MUSK VENDE 373 MILIONI DI DOLLARI IN BITCOIN E FA CROLLARE IL MERCATO DELLE CRIPTOVALUTE. IL BOSS DI TWITTER HA FATTO SVALUTARE IL PATRIMONIO IN MONETA DIGITALE ALLA SUA SOCIETÀ DI RAZZI, LA “SPACEX”. L’OPERAZIONE RISALE A UN PERIODO TRA IL 2021 E IL 2022, MA È STATA DIFFUSA ORA. E IL BITCOIN È PASSATO DA QUASI 29MILA DOLLARI A 25 IN 24 ORE…

Estratto dell’articolo di Valeria Sforzini per www.corriere.it

Elon Musk

La notizia che Elon Musk ha svalutato di 373 milioni di dollari il patrimonio in Bitcoin detenuto dalla sua società tecnologica aerospaziale SpaceX, per poi venderli, è stata diffusa il 17 agosto dal Wall Street Journal. Nella stessa giornata, il mercato dei Bitcoin è crollato. Una correlazione tra i due eventi non sembra azzardata: come scrive Bloomberg, la criptovaluta è passata da un valore di quasi 29mila dollari a 25.314 nell’arco di 24 ore. Secondo i dati di Coinglass, durante il crollo sono state liquidate posizioni per oltre 1 miliardo di dollari.

Secondo il Journal, che ha visionato eccezionalmente i conti di SpaceX, (non quotata in Borsa), la vendita sarebbe avvenuta tra il 2021 e il 2022. La diffusione dell’informazione ha generato la discesa settimanale del Bitcoin più rapida degli ultimi tre mesi. Uno scossone inaspettato: la moneta digitale nell’ultimo trimestre stava attraversando un periodo di stabilità al punto che, solo a inizio giugno, il presidente e ceo di BlackRock Larry Fink in un’intervista a Fox Business aveva definito la criptovaluta come “oro digitalizzato”.

elon musk mette bitcoin nella bio twitter

[…] Nella sua inchiesta, il Wall Street Journal ha rivelato i conti dell’azienda SpaceX che, dopo avere registrato perdite per due anni consecutivi, ha generato 55 milioni di dollari di utile e 1,5 miliardi di dollari di fatturato nel periodo tra gennaio e marzo. Ma l’azienda di razzi e viaggi spaziali (che collabora con Nasa per le spedizioni) non è l’unica impresa guidata da Musk a essersi liberata delle sue quote di valuta digitale: anche Tesla ha venduto buona parte delle sue quote.

crollo bitcoin 06

Se nel 2021, in una comunicazione alla Sec era emerso che la multinazionale delle auto elettriche aveva pianificato l’acquisto di criptovalute per 1,5 miliardi di dollari (notizia che allora aveva contribuito a far raggiungere al Bitcoin un prezzo record di oltre 43mila dollari), ad oggi, dai conti del secondo trimestre del 2023, risulta che a Tesla restano solo 184 milioni di dollari in Bitcoin. […]

