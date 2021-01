ELON, MA CHE STAI A COMBINÀ? – MUSK METTE LA PAROLA BITCOIN NELLA BIO DI TWITTER E SCATENA UN’ONDATA DI ACQUISTI SULLA MONETA DIGITALE. NON SOLO: ANCHE I PREZZI DEL “DOGECOIN” VOLANO DELL’800%. IL MOTIVO? HA POSTATO SEMPRE SU TWITTER LA COPERTINA DEL MAGAZINE-PARODIA “DOGUE” CON UN CANE IN COPERTINA. E TUTTI HANNO PENSATO CHE FOSSE UN INVITO A INVESTIRE SULLA CRIPTOVALUTA NATA PER SCHERZO…

Improvvisa impennata del Bitcoin, balzato fino a +15,7% a 37.050 dollari, record dallo scorso 19 gennaio, ovvero degli ultimi dieci giorni. A scatenare i buy sulla moneta digitale numero uno al mondo - buy che si sono presentati tra l’altro nell’arco di 15 minuti appena - è stata l’euforia che si è propagata tra gli investitori dopo che il fondatore di Tesla Elon Musk ha apportato una modifica alla sua biografia di Twitter, scrivendo semplicemente #Bitcoin.

Ed è bastato questo a provocare l’inversione di marcia repentina dei prezzi che, prima della notizia, stavano scendendo da 34.400 a 32.000 dollari. Secondo i dati di Coindesk la criptovaluta è passata da circa 32 mila dollari alle 8.30 Utc (il fuso orario scelto come riferimento globale, 9.30 ora italiana) a 37.050 dollari in poco meno di 15 minuti. Un aumento del 15,7%. Il bitcoin viaggia a metà pomeriggio sui 37.385 euro.

Boom storico per i prezzi del Dogecoin (+800% in un giorno)

Boom storico, intanto, per i prezzi del Dogecoin che, nell’arco delle ultime 24 ore, sono volati di oltre +800%, sulla scia dell’entusiasmo arrivato anche in questo caso, così come nel caso di GameStop, dal forum online di Reddit, in particolare dalla comunità «SatoshiStreetBets».

Da segnalare che la criptovaluta è nata inizialmente come una parodia di Doge, termine slang che storpia la parola «dog», cane in inglese, inizialmente associata al cane da caccia giapponese Shiba Inu (soprannominato «Shibe»). Si tratta di un asset che è stato definito spesso, dunque, alla stregua di una «valuta parodia».

Dogecoin e lo zampino di Elon Musk

Anche sul balzo di Dogecoin ci ha messo lo zampino Elon Musk, fondatore di Tesla, postando su Twitter l’immagine di copertina di un magazine che fa il verso a Vogue, ovvero «Dogue». Il dogecoin è schizzato di oltre +800% in 24 ore a 0,070755 dollari alle 12.01 pm di Singapore, in base a quanto riporta Cnbc, che segnala i dati di Coingecko.

Alcuni retail trader facenti parte della comunità di satoshiwallstreetbets di Reddit hanno improvvisamente visto nel Dogecoin la versione cripto di GameStop, interpretando il post di Musk come un chiaro assist all’asset.Il risultato è stato un boom della capitalizzazione, pari a 7,17 miliardi di dollari, nell’arco di 24 ore, stando ai dati di Coinmarket, che ha fatto salire il valore di mercato totaleá a 8,2 miliardi, facendo del Dogecoin la nona criptovaluta nella classifica delle più importanti monete digitali.

Binance sospende prelievi su criptovalute

Anche se per un arco di tempo limitato Binance è stata costretta a sospendere i prelievi, «al fine di gestire le richieste provenienti da nuovi utenti». E’ quanto ha annunciato la stessa piattaforma di scambio di criptovalute numero uno al mondo. La sospensione è stata ritirata poco dopo. Le ultime ore sono state caratterizzate da un boom dei prezzi del Bitcoin e del Dogecoin.

GameStop torna a volare (+80%). il faro della Sec

Sempre sul fronte Reddit (e «follie del mercato»), il venerdì di Wall Street si è aperto con un nuovo forte rialzo per GameStop, dopo che la piattaforma Robinhood ha deciso di consentire nuovamente l’acquisto limitato dei titoli short finiti nel mirino dei piccoli investitori, a partire proprio da quello della catena dei negozi di videogiochi. Dopo un’apertura con un rialzo superiore al 100%, le contrattazioni sono state fermate, quando il titolo cresceva dell’83%; dopo una breve pausa, il titolo si è mantenuto in rialzo, con guadagni tra il 70 e l’80%.

Intanto, la Sec - l’autorità americana di vigilanza sulla Borsa - ha comunicato che sta monitorando attentamente l’estrema volatilità dei prezzi sui mercati con l’intenzione di proteggere gli investitori retail dalle manipolazioni di mercato.

Giovedì, il titolo di GameStop era crollato pesantemente, chiudendo in calo di oltre il 43%, dopo che Robinhood e altre piattaforme di trading ne avevano bloccato gli acquisti. GameStop è passato in quattro mesi da un valore di 6 a 483 dollari grazie a un esercito di piccoli investitori, che si è organizzato sul forum WallStreetBets sulla piattaforma Reddit per contrastare gli hedge fund e le loro scommesse short.

Il ruolo di Elon Musk e le scommesse su (o contro) Tesla

Il titolo di GameStop resta il titolo con più vendite allo scoperto, secondo i dati di FactSet. Robinhood ha raccolto oltre un miliardo di dollari dai suoi investitori per avere il capitale richiesto per permettere nuovamente il trading dei titoli più volatili.

Dall’inizio dell’anno, gli short seller hanno perso oltre 54 miliardi di dollari, secondo i dati della società di analisi Ortex; le perdite subite a causa di GameStop sono state finora superiori al miliardo, ma la peggiore scommessa è stata contro Tesla, che ha fatto perdere agli short seller circa 6,8 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno, con la società di auto elettriche che ha guadagnato a gennaio circa il 19%.

Tra i sostenitori dei piccoli investitori, come detto, c’è proprio l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, i cui tweet stanno avendo un notevole peso: nei giorni scorsi, un suo messaggio aveva provocato un immediato aumento del titolo di GameStop. La guerra dei piccoli investitori agli hedge fund ha provocato il maggior volume di scambi a Wall Street dal 2008: mercoledì, sono state scambiate oltre 23,7 miliardi di azioni, giovedì piu’ di 19 miliardi.

