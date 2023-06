14 giu 2023 20:00

ELON MUSK HA UN PIANO PRECISO PER TWITTER: TRASFORMARLA IN UNA PIAZZA GLOBALE PER LE NEWS, DA DOVE ORIENTARE LA POLITICA – LO HA CONFERMATO LINDA YACCARINO, CEO DELLA SOCIETÀ, IN UN MEMO: “TWITTER HA LA MISSIONE DI DIVENTARE LA FONTE DI INFORMAZIONI IN TEMPO REALE PIÙ ACCURATA E UNA PIAZZA GLOBALE PER LA COMUNICAZIONE. SIAMO SUL PUNTO DI FARE LA STORIA…” – MA HA SORVOLATO SUL MERCATO DEGLI ADVERTISING