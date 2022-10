14 ott 2022 11:23

ELON MUSK NON AMA ESSERE CONTRADDETTO: ORA SI VENDICA CON L'UCRAINA - IL CEO DI TESLA HA AVVERTITO IL PENTAGONO DI NON ESSERE PIÙ IN GRADO SI SOSTENERE I COSTI DELLA RETE DI COMUNICAZIONE "STARLINK" - NON SARA' CHE MUSK FA IL PERMALOSO PER GLI ATTACCHI RICEVUTI SU TWITTER DAGLI UCRAINI PER IL SUO "PIANO DI PACE" (MOLTO PIU' FAVOREVOLE ALLA RUSSIA) - MR. TESLA MINACCIA DI STACCARE LA SPINA AL SISTEMA CHE OFFRE UNA CONNESIONE INTERNET GRATUITA AGLI UCRAINI E CHE È CRUCIALE PER LE COMUNICAZIONI...