26 mag 2022 08:14

ELON MUSK RIVEDE LA SUA OFFERTA PER TWITTER, ABBANDONANDO IL PIANO PER UN PRESTITO LEGATO AI TITOLI TESLA E AUMENTANDO LA SUA QUOTA DI CAPITALE A 33,5 MILIARDI DI DOLLARI DAI 27,5 MILIARDI PRECEDENTI - UNA QUOTA PER LA QUALE STA CERCANDO AIUTO ALL'ESTERNO: VUOLE CHIEDERE AGLI ATTUALI AZIONISTI, INCLUSO IL CO-FONDATORE JACK DORSEY, DI CONVERTIRE LE LORO QUOTE NELLA NUOVA SOCIETÀ COSÌ DA RIDURRE L'AMMONTARE DI CASH DI CUI HA BISOGNO PER FINANZIARE L'OPERAZIONE - INTANTO TWITTER PATTEGGIA UNA CAUSA SULLA PRIVACY E PAGA 150 MILIONI DI DOLLARI…