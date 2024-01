25 gen 2024 15:28

ELON MUSK SI FASCIA LA TESLA – IL MILIARDARIO INVOCA NUOVI DAZI PER FERMARE IL DOMINIO DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE CINESI: "ALTRIMENTI FINIRANNO PER DISTRUGGERCI” – MUSK FRIGNA DOPO CHE LA SUA AZIENDA DI MACCHINE ELETTRICHE HA OTTENUTO DEI RISULTATI DELUDENTI NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2023 - L'UTILE NETTO DEL GRUPPO SI È ATTESTATO A 2,48 MILIARDI DI DOLLARI (-39% RISPETTO A UN ANNO FA), CON UN VALORE PER AZIONE DI 71 CENTESIMI…