ELON MUSK VUOLE SPOLPARE TWITTER FINO ALL’ULTIMO CENTESIMO – LO SVALVOLONE MILIARDARIO HA MESSO ALL’ASTA CENTINAIA DI OGGETTI DELLA SEDE DI SAN FRANCISCO, TRA CUI LA STATUA DELL’UCCELLINO AZZURRO, SIMBOLO DELLA PIATTAFORMA, CHE HA RAGGIUNTO IL PREZZO DI 11MILA DOLLARI A 24 ORE DALLA FINE DELL’OFFERTE – MR TESLA SI STA RIVENDENDO PURE LA MACCHINA DEL CAFFÈ ITALIANA E I MOBILI…

oggetti in vendita dalla sede di twitter 6

(ANSA) - Twitter mette all'asta online centinaia di oggetti della sua sede di San Francisco, inclusa la statua con l'uccellino simbolo della società che cinguetta. Una statua che ha già raggiunto un prezzo di 11.000 dollari quando mancano solo 24 ore alla fine delle offerte. In vendita anche molti oggetti della cucina della sede di Twitter, dove Elon Musk ha abolito il pranzo gratuito. E così dalla macchina del caffè La Marzocco e altre apparecchiature di alto livello finiscono all'asta, insieme a due tavolini di Herman Miller che nuovi costano 2.000 dollari.

oggetti in vendita dalla sede di twitter 4 oggetti in vendita dalla sede di twitter 5 ELON MUSK oggetti in vendita dalla sede di twitter 2 oggetti in vendita dalla sede di twitter 3 oggetti in vendita dalla sede di twitter 1