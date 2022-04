ELON E’ FUORI DI TESLA - MUSK HA VENDUTO UN TOTALE DI AZIONI TESLA PER 8,5 MILIARDI DI DOLLARI IN QUESTA SETTIMANA. È QUANTO RISULTA ALLA SEC, L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO AZIONARIO AMERICANO - LA NOTIZIA È ARRIVATA DOPO CHE MUSK HA CONCLUSO UN ACCORDO PER ACQUISTARE TWITTER PER 44 MILIARDI DI DOLLARI IN CONTANTI…

Dal “Corriere della Sera”

Elon Musk ha venduto un totale di azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari in questa settimana. È quanto risulta alla Sec, l'Autorità di vigilanza del mercato azionario americano. Nel dettaglio le vendite realizzate da Musk sono state pari a 5 milioni di azioni il 28 aprile e ad altri 4,4 milioni fra il 26 e il 27 aprile (in totale il 5,6% della sua partecipazione) e ha poi precisato in un tweet che non sono previste ulteriori cessioni.

La notizia è arrivata dopo che Musk lunedì ha concluso un accordo per acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari in contanti in una transazione che sposterà il controllo della piattaforma di social media popolata da milioni di utenti e leader globali nelle mani di colui che è in questo momento l'uomo più ricco del mondo. Molti analisti continuano tuttavia a interrogarsi sulla effettiva realizzabilità di questa operazione.

Le quotazioni del titolo Twitter (ieri a 49,50 dollari) rimangono infatti sensibilmente inferiori al prezzo di acquisto proposto da Musk, che è pari a 54,20 dollari per azione. Il mercato interpreta spesso lo scarto tra il prezzo di offerta e la quotazione effettiva di un titolo come un premio per il rischio, in altre parole come una misura dell'incertezza connessa all'acquisizione. Quanto alle quotazioni di Tesla, dopo un calo del 23% in seguito all'annuncio dell'operazione Twitter, ieri il recupero è stato del 5,35%.