13 ott 2022 16:35

ENEL NON RUSSA PIU' – IL GRUPPO ITALIANO DELL’ENERGIA HA LASCIATO LA RUSSIA, CEDENDO A LUKOIL E A GAZPROM FREZIA LE QUOTE IN TRE CENTRALI A GAS E DUE IMPIANTI EOLICI PER 137 MILIONI DI EURO (QUOTE CHE FINO A 18 MESI FA VALEVANO 200 MILIONI) – DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, ENEL GIÀ A GIUGNO AVEVA RAGGIUNTO L'ACCORDO DI CESSIONE DEGLI ASSET RUSSI MA IL CREMLINO AVEVA BLOCCATO TUTTO. MA ORA…