Colpo di scena tra Genova e New York. Dove un comitato investimenti del colosso dei fondi BlackRock avrebbe dato parere negativo all' acquisizione di Banca Carige.

L' indiscrezione, piombata in Italia in serata, getta nello sconforto i commissari dell' istituto genovese, l' advisor finanziario Mediobanca e le prime linee del governo e delle istituzioni, che da settimane costruivano faticosamente l' operazione che avrebbe dato al gestore di 6.500 miliardi di dollari il controllo della banca ligure.

Non ci sono spiegazioni ufficiali o ufficiose sulla decisione presa negli Usa. L' interpretazione più probabile, dietro le quinte, è che quei 400 milioni in azioni Carige, in aggiunta alla garanzia sulla parte inoptata del previsto l' aumento di capitale da 720 milioni, sono stati ritenuti un " cip" eccessivamente rischioso per i parametri di BlackRock; anche se in capo a un singolo fondo dedicato alle "situazioni speciali", e in grado di intestarsi rischi maggiori.

Ricostruendo indiscrezioni e commenti usciti negli ultimi giorni, il piano di salvataggio di Carige poggia - o a questo punto poggiava - su tre pilastri, solo due nostrani. Il primo è la conversione in azioni dei 320 milioni di euro del bond sottoscritto sei mesi fa dal Fondo interbancario tutela depositi, decisa giorni fa dalle banche italiane « secondo lo schema concordato con BlackRock», e da ratificare nell' assemblea convocata il 14 maggio.

La conversione renderà il Fitd primo azionista con il 43% nel futuro assetto della banca: ma un azionista passivo, senza governance e con facoltà di uscire dal capitale nel tempo. Il secondo pilastro è lo smaltimento di tutti i cattivi crediti rimasti alla banca genovese, dopo anni di gestioni spericolate. Per questo è attesa a giorni l' offerta di Sga, veicolo del Tesoro pronto a offrire un prezzo medio attorno al 25% sul valore nominale di tutti gli 1,85 miliardi di euro di crediti problematici, siano sofferenze o inadempienze probabili.

Ma i due passaggi descritti erano solo le precondizioni per l' ingresso di BlackRock, che nei piani avrebbe dovuto sottoscrivere il 25% circa dell' aumento, girando altre quote a investitori in cordata, e garantire la parte inoptata dei soci privati ( solo i Malacalza avrebbero dovuto starci, diluendo molto il loro 27%). Lo schema di BlackRock prevedeva che i nuovi investitori avrebbero nominato il vertice della banca da qualche mese commissariata - dopo l' ombrello da 3 miliardi di garanzie sui bond e 1,3 miliardi sul capitale per scongiurarne la crisi - e un cda di membri indipendenti. Il piano per il futuro prevedeva inoltre lo sviluppo dell' attività commerciale sul territorio e una spinta alle gestioni patrimoniali, anche sfruttando il marchio Cesare Ponti.

Sul versante costi, invece, si parlava di un taglio di filiali da 480 a 250, di cui 100 riconvertite in punti vendita, con centinaia di esuberi che avevano già messo sul piede di guerra i sindacati, ma che erano stati imposti dal compratore per far calare attorno al 55% un rapporto tra i costi e i ricavi decollato al 94%.

A questo punto i tempi - già dilatati - stringono davvero. E non si vede dietro le quinte l' ombra di una soluzione alternativa per mano privata. BlackRock avrebbe dovuto presentare il suo piano alla Bce il 17 maggio, per poi convocare l' assemblea Carige dell' aumento tra giugno e luglio. Non sarà facile trovare nuovi padroni, dopo che a inizio aprile s' era sfilato Varde, l' altro fondo Usa candidato, e che nei mesi precedenti la banca e i suoi consulenti avevano bussato a tutte le porte possibili.

In mancanza di rapidi cambi di cavallo in corsa, il caso Carige rischia di tornare sul tavolo politico, già scosso in vista delle elezioni europee. Il fronte M5S potrebbe avere la tentazione di procedere con una ricapitalizzazione pubblica, magari per gestire il destino della banca in asse con Mps ( già del Tesoro per il 68%). Il decreto per « l' aumento precauzionale » , del resto, ricalca quello scritto per Siena nel 2017.

« L' interesse manifestato di BlackRock potrebbe rappresentare un segnale positivo per il rilancio di Carige se supportato da un adeguato piano industriale in grado di garantire sostenibilità e coerenza con la realtà economica e sociale in cui la banca si colloca», ha detto ieri il ministro del Lavoro Luigi Di Maio a un' interrogazione sugli esuberi di Carige. Ma parlava prima che la finanza di Wall Street cominciasse la sua giornata.

2 – CARIGE, IL FONDO USA BLACKROCK SI RITIRA. LO SCENARIO DELL’AIUTO DI STATO

Salta l’operazione di salvataggio di Carige da parte di Blackrock. Il fondo americano «ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse». Lo hanno comunicato i commissari straordinari dell’istituto genovese in una nota, diffusa nella mattina di giovedì 9, senza dare ulteriori spiegazioni sulle motivazioni.

giuseppe conte luigi di maio e la card per il reddito di cittadinanza 9

«Al termine di un articolata fase preparatoria nell’ambito della quale si inquadra la delibera del consiglio di gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio», scrivono i commissari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener, «il fondo Blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse. Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. BlackRock non ha rilasciato dichiarazioni né note ufficiali di commento.

La strada del salvataggio di Stato

«Restano, in ogni caso» — sottolinea la nota — «ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l’eventuale avvio dell’iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell’Economia». Insomma la banca si prepara già al piano B: l’aiuto di Stato, sulla scorta di quanto avvenuto su Mps. Con il decreto di gennaio sugli «interventi a sostegno di Carige» veniva data autorizzazione al ministero dell’Economia a sottoscrivere azioni di Carige nel limite massimo di 1 miliardo di euro.

Ma non sarà facile né sarà comunque percorribile in tempi brevi, come insegnano le esperienze dello stesso Montepaschi e di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, la cui richiesta di accesso agli aiuti di Stato non venne accolta, determinando così la messa in liquidazione dei due istituti veneti. «Non è una bella notizia, purtroppo siamo abituati a qualche delusione. Credo che ci si possa rimboccare le maniche.

Ho sentito di buon’ora il commissario Modiano che non mi pare rassegnato», ha commentato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. «Il tema del salvataggio pubblico c’è, ma mi auguro che resti sullo sfondo e che Carige sappia trovare una soluzione tra i suoi azionisti del territorio, che restano per noi un punto di riferimento, e un partner industriale importante come necessita quella banca».

Il piano concordato con il Fondo Interbancario

Il piano, così come concordato con lo Schema Volontario del Fondo Interbancario, prevedeva un aumento di capitale da 720 milioni di euro circa; lo Schema avrebbe convertito il bond subordinato sottoscritto a novembre (dalle singole banche che vi partecipano) per 313 milioni salendo al 43% del capitale di Carige post-aumento; il fondo Usa, attraverso uno dei suoi veicoli specializzati in «situazioni speciali» (cioè nei salvataggi) avrebbe dato la garanzia dell’aumento di capitale per la parte che non sarebbe stata sottoscritta dai soci attuali; la famiglia Malacalza, attuale primo azionista con il 27%, avrebbe investito altri 70-90 milioni per restare attorno al 10% (anche se non sono mai giunte conferme dalla società di Vittorio Malacalza e dei figli Mattia e Davide).

La Sga — la bad bank del Tesoro — avrebbe rilevato crediti deteriorati di Carige per 1,9 miliardi di euro al valore nominale, a un prezzo vicino al 30%, così da ripulire l’istituto di gran parte dei suoi npl. Il fronte BlackRock — con una quota complessiva attorno al 37-40% in base all’inoptato — avrebbe avuto anche la possibilità di comprare a un prezzo scontato le azioni Carige in mano allo Schema Volontario, ad una certa data, così da prendere il controllo assoluto dell’istituto. Già dopo l’aumento di capitale in ogni caso BlackRock avrebbe avuto la governance dell’istituto con la possibilità di indicare il nome dell’amministratore delegato.

I perché del passo indietro

A far desistere il fondo Usa dal proseguire nell’investimento sarebbe stato, secondo le prime letture, l’assenza di uno o più co-investitori, che BlackRock avrebbe dovuto coinvolgere nell’operazione di ingresso nel capitale della banca genovese. BlackRock non avrebbe potuto prendere più del 25% del capitale di Carige, secondo i vincoli imposti dalle autorità Usa, hanno spiegato fonti vicine al dossier. La scelta di non procedere sul dossier Carige è arrivata dopo una valutazione del team di investimenti della società di gestione, e sarebbe stata presa comunque a livello di gruppo trattandosi di un’operazione articolata. I fattori presi in considerazione sarebbero stati diversi, ma determinante sarebbe stata la valutazione sul ritorno possibile dell’investimento, in considerazione del ruolo fiduciario nei confronti degli investitori nei fondi Blackrock. Non ci sarebbero stati, insomma, nuovi fattori di ostacolo sopraggiunti nella trattativa.

Inoltre anche il quadro politico del Paese non sarebbe stato d’aiuto, nonostante l’apertura alla soluzione con BlackRock fosse stata accolta con favore del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, appena lo scorso 3 maggio: «L’interesse manifestato da un investitore istituzionale di standing internazionale come Blackrock, tra l’altro già presente nel capitale di altre banche italiane e supportato da un adeguato piano industriale è un buon segnale e una garanzia per il rilancio della banca», aveva detto Tria. Mercoledì 8 il ministro dello Sviluppo Economico e leader M5S, Luigi Di Maio, al question time alla Camera aveva detto che «l’interesse manifestato da questi investitori potrebbe rappresentare un segnale positivo per rilancio della banca, se supportato da un piano industriale in grado di garantire sostenibilità e coerenza con la realtà economica e sociale in cui Carige si colloca». Ma nella stessa giornata, alcune dichiarazioni degli esponenti pentastellati M5s, Laura Bottici ed Elio Lannutti, che chiedevano «massima trasparenza sull’operazione BlackRock» erano tuttavia andate in un senso contrario.

La situazione — secondo la definizione di uno dei protagonisti di queste settimane convulse — appare «confusa». In ogni caso resta per il momento confermata l’assemblea dello Schema Volontario, convocata per martedì 14, per approvare la proposta di conversione del bond subordinato in azioni. Intanto i commissari alle 11 hanno incontrato i sindacati per aggiornarli sulla situazione.

