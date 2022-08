31 ago 2022 10:37

ET VOILÀ, ARRIVA IL RIBALTONE SU “ITA” – HA VINTO SCARONI: IL TESORO HA SCELTO LA CORDATA CERTARES-DELTA-AIR FRANCE. È STATO AVVIATO UN NEGOZIATO IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA DELL’EX ALITALIA – ESCLUSO IL CONSORZIO MSC-LUFTHANSA, CHE SEMBRAVA FAVORITO E AVEVA IL FAVORE DI DRAGHI (MA NON DEL DG DEL MEF, ALESSANDRO RIVERA E DEL PREZZEMOLINO EX AD DI ENI)