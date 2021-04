ASSEDIO A GENERALI/2 – CERTO, ORCEL NON SOLDI IN CASSA PER UNA FUSIONE TRA UNICREDIT E GENERALI. MA, A PARTE INTESA, TUTTE LE BANCHE HANNO FATTO ACCORDI COMMERCIALI CON LE ASSICURAZIONI. E ORCEL, IN COMPAGNIA DI DEL VECCHIO E CALTA, POTREBBE CREARE UN GRANDE POLO BANCARIO CON MPS E BPM, PROPEDEUTICO A UN ACCORDO COMMERCIALE TRA UNICREDIT E GENERALI - IL CAPITALE DI GENERALI, OLTRE CHE DA MEDIOBANCA (13%), È BEN PRESIDIATO DA DEL VECCHIO (4,8%) E CALTA (5,65%) CHE SPINGONO PER FAR FUORI IL CEO PHILIPPE DONNET