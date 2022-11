EYE OF THE IGER – L’EX DIRETTORE GENERALE DELLA DISNEY, BOB IGER, È STATO RICHIAMATO A CAPO DELL’AZIENDA, REDUCE DA UN TRIMESTRE DISASTROSO E PERDITE COLOSSALI PER GLI INVESTIMENTI NELLO STREAMING – IGER AVEVA LASCIATO LA GUIDA DI DISNEY NEL 2020, DOPO 15 ANNI, A BOB CHAPEK, A CUI ORA È STATO DATO IL BENSERVITO SENZA SPECIFICARE UFFICIALMENTE I MOTIVI…

Bob Iger

(ANSA-AFP) - Bob Iger, che aveva lasciato il posto di direttore generale della Disney a Bob Chapek nel 2020 dopo 15 anni in questa posizione, riprende tale funzione con effetto immediato. Lo ha annunciato la società. Iger, 71 anni, ha accettato di tornare a guidare il Regno incantato per due anni con l'obiettivo di stabilire una strategia per una "crescita rinnovata", ha specificato la Disney.

Bob Chapek, a sinistra, e Bob Iger

Punterà anche a lavorare con il consiglio di amministrazione per trovare un successore. La società fondata nel 1923 non ha specificato i motivi dell'uscita di Chapek, indicando solo che ha lasciato il suo posto.

"Ringraziamo Bob Chapek per il suo servizio alla Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la guida dell'azienda attraverso le sfide senza precedenti della pandemia", ha dichiarato la presidente del cda Susan Arnold in un comunicato stampa. "Il consiglio ha ritenuto che mentre la Disney si addentra in un periodo sempre più complesso di trasformazione del settore, Bob Iger si trova in una posizione particolarmente positiva per guidare l'azienda in questo momento cruciale", ha aggiunto.

bob iger con schwarzenegger, topolino, diane disney miller, art linkletter, michael eisner e minnie bob iger con i personaggi di winnie the pooh bob chapek bob iger con harry bob iger bob iger harry bob iger meghan markle beyonce bob iger bob chapek 2 bob chapek 1 bob iger