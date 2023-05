TANA PER GOLDMAN SACHS – LA BCE HA MULTATO PER 6,6 MILIONI DI EURO LA DIVISIONE EUROPEA DEL COLOSSO STATUNITENSE PER FALSA DICHIARAZIONE DEL FABBISOGNO DI CAPITALE. TRA IL 2019 E IL 2021 LA BANCA D'AFFARI HA COMUNICATO NUMERI ERRATI SULLE SUE ESPOSIZIONI SOCIETARIE, IMPEDENDO ALL’EUROTOWER “DI AVERE UNA VISIONE COMPLETA DEL SUO PROFILO DI RISCHIO” – COLTA IN FALLO, GOLDMAN ACCETTA LA MULTA E NON FARÀ RICORSO ALLE CORTE DI GIUSTIZIA UE…