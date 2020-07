UBI PERDE PEZZI – DOPO LA MOSSA DI GENERALI/MEDIOBANCA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DI CATTOLICA, BEDONI SI PREPARA A LASCIARE IL PATTO CAR – NON DITE A BAZOLI CHE ANCHE LE DIOCESI DI BRESCIA E MILANO, SAREBBERO FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DI INTESA – MA PER IL 66,7% DEL CAPITALE, L'OBIETTIVO OTTIMALE PER INTESA, MESSINA SARà COSTRETTO AD APRIRE IL FORZIERE E RILANCIARE PER LA GIOIA DI GENTA, CERA E COMPAGNI