FACEBOOK CI VUOLE FARE FESSI - IL SOCIAL NETWORK RADDOPPIA GLI INTROITI DA ADVERTISING PER MEZZO MILIARDO: UNA CIFRA DOPPIA AL FATTURATO DICHIARATO IN BILANCIO. PECCATO CHE, A CAUSA DI UN MEGA RIALZO DEI COSTI PER SERVIZI (+97%) I MARGINI DELL’AZIENDA SI SIA ASSOTTIGLIATO ANDANDO A IMPATTARE SULL’UTILE. E ANCHE SULLE TASSE VERSATE: SAPETE QUANTO PAGA AL FISCO? APPENA 1,8 MILIONI…

Andrea Montanari per “MF”

Il numero di utenti cresce costantemente, avendo sfondato il muro dei 37 milioni di iscritti, oltre la metà della popolazione italiana. Parallelamente avanza il giro d'affari di Facebook Italy. La branch locale del social network più famoso al mondo, lo scorso anno ha incassato ricavi per 244,24 milioni, registrando un balzo dell'88% rispetto all'anno precedente.

A cosa è dovuto questo upside? Al fatto che come Google anche la società guidata dal country manager Luca Colombo ha rivisto il business model indicando espressamente l'attività di gestione della raccolta pubblicitaria visto che la voce servizi pubblicitari in bilancio ha pesato per 227,13 milioni mentre il resto sono attività di supporto alle vendite e al marketing fatturate alle consorelle in Europa.

Ma anche in questo caso, come per il motore di ricerca, va sottolineato che il mercato attribuisce a Facebook introiti da advertising per mezzo miliardo: una cifra doppia, quindi, rispetto al fatturato dichiarato in bilancio.

Ma a causa di un rialzo monstre dei costi per servizi lievitati a oltre 213 milioni (+97%) i margini del social si sono assottigliati: il mol è sceso da 9,09 a 8,09 milioni (-10,96%) e il risultato operativo da 7,96 a 6,54 milioni (-17,88%). A cosa è dovuto il rialzo?

Nel documento contabile viene indicato che tali spese «sono rappresentati principalmente da costi intercompany verso Facebook Ireland sostenuti per l'acquisto del magazzino pubblicitario relativo all'attività di rivendita di pubblicità», senza però aggiungere motivazioni.

La contrazione della marginalità ha impattato sull'utile sceso, anno su anno, da 5,62 a 4,75 milioni. In contrazione anche il valore delle imposte versate al Fisco sceso dal 24,13% da 2,33 a 1,77 milioni. Dai conti dell'azienda che ha 57 dipendenti emerge poi che il patrimonio netto è salito da 10,73 a 15,47 milioni, mentre i debiti nei confronti del sistema bancario sono diminuiti da 38,76 a 13,96 milioni.

Il calo è spiegato così: «La società, insieme ad altre società del gruppo, ha aderito ad un accordo di cash pooling nazionale multivaluta con una banca terza. La società è beneficiaria di una garanzia rilasciata da Facebook, Inc. in base all'accordo per garantire gli importi dovuti alla banca terza. Inoltre, come parte dell'accordo, le altre entità giuridiche del gruppo che vi hanno aderito hanno impegnato la liquidità detenuta nell'ambito dell'accordo come cauzione relativa agli obblighi della società». Insomma meno debiti a fronte di un business che continua a macinare utenti, post e inserzioni pubblicitarie.

