FACEBOOK VUOLE FARE I SOLDI CON LA FINANZA – DOPO CHE WALL STREET E LE BANCHE CENTRALI GLI HANNO BOCCIATO “LIBRA”, ZUCKERBERG CI RIPROVA CON “PAY”, UN SERVIZIO DI PAGAMENTO INTERNO ALLE QUATTRO APP DELLA GALASSIA FACEBOOK - SI POTRÀ PAGARE VIA WHATSAPP, INSTAGRAM E MESSENGER. IN PRATICA SI VEDE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO E SI ACQUISTA DIRETTAMENTE SENZA INTERMEDIARI. L’OBIETTIVO È FAR FUORI PAYPAL E VENMO. I RISCHI PER LA SICUREZZA E LO SCETTICISMO DEGLI INVESTITORI...

Fabrizio Goria per “la Stampa”

«Semplificare i pagamenti». Questo è lo slogan usato da Facebook per lanciare il suo nuovo servizio Pay. Quattro app per un unico sistema: Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Diverse le questioni di investitori e risparmiatori, dalla sicurezza dei dati alla potenzialità effettive di un nuovo attore di mercato. Soprattutto perché si tratta del passo preliminare del fondatore di Fb, Mark Zuckerberg, per il lancio della sua criptovaluta, Libra, che finora non ha trovato appoggi da Wall Street.

Nella sede di Facebook a Menlo Park, tutti gli sforzi sono dedicati alla prossima sfida: quella dei pagamenti elettronici, prima, e quella delle valute digitali, dopo. Un aspetto che potrebbe mutare la vita ai 2,4 miliardi di utenti attivi del social network di Zuckerberg. L' obiettivo è il contrasto a due colossi globali come Transferwise e PayPal, che gestisce anche Venmo, utilizzato in larga misura dai Millennial americani. Ma anche a realtà più ristrette, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, ovvero i tre sistemi più presenti sui telefonini di ultima generazione.

I punti di forza per gli utenti, secondo Facebook, sono due. Da un lato, la facilità d' uso. A differenza di altri sistemi, come Google Pay, funziona con tutte le carte di debito e di credito. Dall' altro, c' è la piena integrazione in quattro applicazioni. Esempio: se una persona vede un annuncio pubblicitario su Instagram, può comprare il prodotto in questione con Fb Pay. Stesso discorso sia per i post commerciali su Facebook sia per il mercatino interno della compagnia di Zuckerberg sia per le raccolte fondi benefiche.

O, ancora, come per Venmo, dopo una cena tra amici si può dividere il conto tra gli astanti. Ma non solo. Uno dei campi dove vuole entrare Facebook è quello degli eventi musicali e sportivi, iniziando dagli Stati Uniti. Tramite Pay, infatti, sarà possibile prenotare biglietti, un fattore considerato cruciale da Menlo Park. Il tutto senza commissioni e con la conversione tra valute diverse in tempo reale.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello della sicurezza. Secondo Facebook, Pay sarà dotato di uno dei più avanzati sistemi di crittografia, ma diverse riviste americane del comparto tecnologico hanno già avanzato timori per il modello di accesso. Ovvero, con un unico account sarà de facto possibile gestire quattro diverse applicazioni, tramite i login condivisi. Facile e comodo per gli utenti, ma complicato da gestire qualora si smarrisca il telefono.

Sul versante finanziario, il responso degli investitori alla notizia di Fb Pay è stata tiepida.

Così come era stato per Libra, abbandonata da Ebay, Mastercard, PayPal e Visa, anche nel caso di Pay ci sono dubbi sull' efficacia dell' operazione. Come rimarcato dalla banca californiana Wells Fargo, «gli attuali sistemi di pagamento sono rodati e conosciuti, mentre la reputazione di Facebook è in calo, sia per il caso Cambridge Analytica sia per il problema della diffusione delle fake news».

La reazione del titolo a Wall Street è stata tiepida, con un rialzo del 2,5% dopo l' annuncio, seguita però da una contrazione nei due giorni seguenti. Deborah Liu, vice presidente di Fb con delega al mercato digitale e al commercio, ha specificato che Pay e Calibra, il portafoglio digitale per la divisa virtuale di Fb, saranno separati. Ma, sottolinea Wells Fargo, l' architettura tecnologica sarà la stessa. L' impressione è che l' integrazione sia solo questione di tempo. Ed è questo ciò che preoccupa gli analisti.

