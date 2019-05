FACILE FARE I FILANTROPI COI MILIARDI DEGLI ALTRI - MACKENZIE TUTTLE EX BEZOS, TERZA DONNA PIÙ RICCA DEL PIANETA, HA FIRMATO LA SUA ADESIONE AL PROGETTO “THE GIVING PLEDGE”, IDEATO DA WARREN BUFFETT, MELINDA E BILL GATES - LA SIGNORA DOVRA' DONARE META' DEL SUO PATRIMONIO IN BENEFICENZA. IN VITA O NEL TESTAMENTO. L'EX MARITO NON L'HA MAI FIRMATA...

Angela DI Pietro per “il Tempo”

È la terza donna più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 35 miliardi di dollari in cassaforte. MacKenzie Tuttle, ex moglie del fondatore di «Amazon» Jeff Bezos, ieri ha firmato la sua adesione al progetto «The Giving Pledge», ideato da Warren Buffett, Melinda e Bill Gates. L' adesione prevede che la signora originaria di San Francisco devolva metà dei suoi soldi in beneficenza, in vita o attraverso un testamento.

All' iniziativa hanno finora dato il proprio sostegno «sulla carta» (poi vai a capire quello che succederà concretamente) 204 miliardari provenienti da un capo all' altro del globo terrestre. Vivono e lavoravano in 23 Paesi. Hanno soldi da buttare, ecco perché hanno deciso di affidarli a chi ne ha bisogno, in barba ai maligni che insinuano come l' atto costituisca un passaporto conveniente verso congrui sgravi fiscali. MacKenzie Tuttle, si badi bene, non è una «bella comparsa».

Quarantanove anni, figlia di un pianificatore finanziario, si è laureata in inglese alla «Princeton University» con il massimo dei voti. Quando ha lavorato per Jeff Bezos, in un Hedge Fund di New York, nel 1992, lui non era ancora il signor Amazon e soprattutto non disponeva dell' attuale patrimonio, valutato 161 miliardi nel mese di maggio corrente.

La fortuna l' hanno incontrata come coppia feconda e felice: sposati nel 1993, sono rimasti insieme 25 anni, costruendo una famiglia (quattro i figli, di cui una, giapponese, adottata) a Seattle. Un matrimonio a prova di bomba, il loro.

Lei sorridente e con il faccino da brava ragazza americana, lui una volpe del New Mexico capace di trasformare in oro quanto tocca, un po' come Bill Gates, con il quale è in competizione come uomo più danaroso della terra. Senonché la bomba uscita fuori, all' inizio di quest' anno, a dispetto della serenità familiare espressa negli anni. Una bomba dal viso vagamente esotico, con un nome e cognome. A causa della pilota di elicotteri Lauren Sänchez, un anno più «vecchia» di MacKenzie (anche giornalista, attrice dalle alterne fortune e anchorwoman), Jeff Bezos è stato costretto a divorziare.

Il miliardario, nel mese di febbraio scorso, ha denunciato un presunto tentativo di ricatto da parte del «National Enquirer» (rivista americana informatissima sui pettegolezzi rosa) legato alla pubblicazione di prove compromettenti di una relazione in atto fra lui e la pilota.

Apriti cielo: lo scandalo è stato dilagante. Lauren Sänchez ha divorziato dal marito, ex amico intimo del fondatore di «Amazon». Bezos dal canto suo ha annunciato la rottura dalla moglie, ratificata il 4 aprile scorso senza drammi espressi (i panni sporchi si lavano in famiglia, devono aver suggerito gli avvocati di entrambi). A MacKenzie Tuttle, ex Bezos, è andato il 4% delle azioni di «Amazon» di proprietà del marito (che ne detiene il 25%), ammontante a 35 miliardi di dollari.

L' accordo non ha previsto partecipazioni dell' ex moglie nelle società che gestiscono il Washington Post e la «Blue Origin», azienda spaziale del consorte. Nel frattempo la rivale Sänchez è stata vista in compagnia dell' imprenditore per il quale avrebbe lasciato l' attraente marito Patrick Whitesell, fra i più potenti agenti di Hollywood, uno che ha Matt Damon e Christian Bale come clienti. La separazione dal miliardario stata particolarmente fruttuosa per la signora californiana solo ed esclusivamente per un motivo: «Amazon» l' hanno creata insieme.

