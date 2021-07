FARE TIMVISION A CATTIVO GIOCO - SARÀ IL CALCIO A RENDERE POSSIBILE LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRALARGA IN ITALIA: TIM VUOLE OFFRIRE UN PACCHETTO CON LO STREAMING TOTALE, DAL CAMPIONATO DI SERIE A DI DAZN A DISNEY+ E NETFLIX - SI VA DALLA PROMOZIONE A 19,99 EURO AL MESE, CHE PER 12 MESI CONSENTE L'ACCESSO A TUTTI I CONTENUTI D'INTRATTENIMENTO, AL PACCHETTO COMPLETO GOLD A 34,99 EURO...

Maddalena Camera per “il Giornale”

Sarà il calcio a rendere possibile lo sviluppo della banda ultralarga in Italia. Ne è convinta Tim che ha fatto del calcio la sua killer application investendo in questa operazione circa 340 milioni per poter offrire sulla sua piattaforma TimVision tutto il campionato di serie A, i cui diritti sono stati acquisiti da Dazn.

L'offerta è aperta a tutti, non solo ai clienti di Tim, e non risultano allo studio offerte bundle con la connessione per chi acquista i contenuti della piattaforma. In questo modo non dovrebbero sorgere problemi di alcun tipo in materia Antitrust, come paventato dai concorrenti.

L'idea di Tim è quella di proporre un ricco pacchetto di contenuti per vedere in streaming il meglio del calcio nazionale e internazionale oltre ai migliori contenuti di cinema e intrattenimento.

Dopo la partnership con Dazn e quella con Mediaset Infinity, ecco il pacchetto calcio in quanto il Biscione, alleata del gruppo di tlc, si è aggiudicata i diritti della Coppa Italia. Intrattenimento per tutta la famiglia dunque dal papà tifoso, alla mamma, ai figli di tutte le età.

Non manca infatti neppure Disney+ con film per ragazzi e cartoni animati. La diffusione in streaming del calcio e dei contenuti di intrattenimento è quindi l'ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per la digitalizzazione del Paese, che vede già oggi una copertura ultrabroadband per Tim di oltre il 92%.

Il gruppo guidato da Luigi Gubitosi propone una offerta ricca e completa e fino al 28 luglio darà la possibilità di scegliere, a condizioni particolarmente vantaggiose, i contenuti di TimVision di Dazn, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix.

Si va dalla promozione a 19,99 euro al mese, che per 12 mesi consente l'accesso a tutti i contenuti d'intrattenimento di TimVision, Dazn, Mediaset Infinity oltre al TimVision Box, al pacchetto completo TimVision Gold a 34,99 euro al mese con Disney+ e Netflix.

Dal 28 luglio il prezzo di listino dell'offerta TimVision, Dazn e Mediaset Infinity sarà 29,99 euro al mese, mentre per il pacchetto completo ci vorranno 44,99 euro. Con un risparmio di circa 20 euro al mese rispetto ai prezzi di listino delle singole app.

In particolare TimVision Calcio e Sport comprende, in un unico pacchetto, Dazn con tutta la Serie A Tim (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, insieme ad un ricco catalogo di intrattenimento con i migliori contenuti - film, serie TV, programmi d'intrattenimento e produzioni originali disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity.

Sarà disponibile anche l'intero catalogo discovery+ ed Eurosport, che proporrà i Giochi Olimpici Tokyo 2020 con circa 3.000 ore in diretta, i grandi eventi del ciclismo (i tre Grandi Giri, con Vuelta esclusiva e le Classiche), il grande tennis (tre tornei del grande Slam), il basket (la Serie A), il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l'accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans) e molto altro.

