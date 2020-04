17 apr 2020 08:00

FERMI TUTTI: AMAZON ORA VUOLE VENDERE MENO! – LO SCRIVE IL “WALL STREET JOURNAL”, SECONDO CUI LA PIATTAFORMA DI BEZOS STA RIATTREZZANDO IL SUO SITO WEB PER INDURRE I CLIENTI A COMPRARE DI MENO, MA SOLO PERCHÉ NON RIESCE A GESTIRE L’ENORME QUANTITÀ DI ORDINI FATTI DURANTE IL LOCKDOWN – SOSPESA LA PUBBLICITÀ SU GOOGLE E LE PROMOZIONI COME IL "PRIME DAY". PER TORNARE ALLA CAPACITÀ PRE-PANDEMIA CI VORRANNO ALMENO DUE MESI E…