LE MISURAZIONI NIELSEN SONO ANCORA ATTENDIBILI PER SPOSTARE ENORMI PACCHETTI PUBBLICITARI SULLE RETI TELEVISIVE ITALIANE? A LEGGERE BENE IL TERREMOTO CHE STA TRAVOLGENDO L’AZIENDA QUALCOSA NON FUNZIONA PIÙ – NEGLI USA L’AZIENDA NON RISULTA PIÙ ACCREDITATA DAL "MEDIA RATING COUNCIL" DOPO AVER INDICATO AL RIBASSO L’AUDIENCE DURANTE IL LOCKDOWN. PER NON PARLARE DELLA VICENDA DAZN, I CUI DATI SONO STATI SOTTOSTIMATI DEL 30-40% - COLPA DELLA TECNOLOGIA OBSOLETA CHE NON ADATTA A RILEVARE LE NUOVE FORME DI CONSUMO – E AI PIANI ALTI DELL’AZIENDA È INIZIATO L’ESODO…