4 dic 2019 17:24

LA FIBRA NON SI FONDE - BASSANINI DICE DI NO ALLA RETE UNICA TRA TIM E OPEN FIBER: ''L'IDEA CHE ATTRAVERSO UN MERGER TRA OPEN FIBER E TIM, SOTTO IL CONTROLLO DI TIM, CI SIA UNA RETE UNICA, VERTICALMENTE INTEGRATA, NON È PIÙ NEL PERIMETRO DELLE POSSIBILITÀ. LE ALTERNATIVE SONO UNA RETE UNICA NON VERTICALMENTE INTEGRATA OPPURE LA COMPETIZIONE INFRASTRUTTURALE CHE NEL TEMPO POTREBBE RILEVARSI NON SOSTENIBILE''