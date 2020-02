10 feb 2020 18:35

LA FIERA DELLE SANITÀ - I GRANDI DELLA TECNOLOGIA, DA AMAZON A LG, RINUNCIANO AL MOBILE WORLD CONGRESS, LA PIÙ IMPORTANTE FIERA DI TELEFONIA AL MONDO, PER COLPA DEL CORONAVIRUS. SI TIENE PER CASO A WUHAN? NO, A BARCELLONA! E IN TUTTA LA SPAGNA I CASI REGISTRATI SONO SOLO DUE. VUOL DIRE CHE IL VIRUS AVRÀ UN IMPATTO SULL'ECONOMIA GLOBALE DEVASTANTE, CHE ANCORA NON È STATO NEANCHE CALCOLATO…